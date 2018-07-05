05.07.2018, 13:46

Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

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rus.delfi.ee
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Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала
Foto: Delfi kollaaž

”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.

”Если коротко — это неосуществимо. Эстонские школы и детские сады не справятся с нашими детьми. Физически — они не поместятся. Педагогически — межкультурной коммуникации надо учиться. Политически — по этой теме невозможно добиться консенсуса, и невозможно проехать по русским катком. Невозможно убедить и эстонцев в том, что теперь каждый третий одноклассник твоего ребенка будет русский”, — написала Тоом в Facebook, как передает ее бюро.

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Она отметила, что для предвыборного обещания предложение Сестера годится лишь в том случае, если имеется желание разжечь страсти и противопоставить избирателей друг другу. ”От Сестера не ожидала, но ведь я наивная”, — добавила Яна Тоом.

Ранее член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.

”Эстонский язык — это единственный официальный язык в Эстонии, и нет ничего странного в том, что владение им открывает лучшие возможности на рынке труда. Отсутствие знания языка, к сожалению, означает, что высококвалифицированный специалист не сможет раскрыть свой потенциал. Это экономически невыгодно как ему самому, так и обществу в целом”, — привел доводы Сестер.

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