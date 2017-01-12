”План лидера фракции ALDE Ги Верхофстадта пригласить депутатов от движения ”Пять звезд” был хорошо продуман и имел целью защиту единой Европы. Нужно было положить конец дурной бесконечности, когда на выборах и референдумах в ключевых странах побеждают противники укрепления ЕС. К сожалению, позиция Ги не получила поддержки большинства на заседании бюро фракции в понедельник. Противники объединения поддались эмоциям, и это может стать роковым обстоятельством для будущего Европы”, — пояснила евродепутат.
Из-за решения бюро фракции ALDE депутаты от движения ”Пять звезд” были вынуждены вернуться во фракцию EFDD, в которой первую скрипку играет британская крайне правая Партия независимости Великобритании. Лидер британцев Найджел Фараж поставил в качестве условия для воссоединения проведение референдума о выходе Италии из зоны евро. Проведение референдума может быть объявлено после того, как ”Пять звезд” войдут в правительство Италии. В настоящее время вероятность такого развития событий оценивается экспертами как высокая. Сам Фараж известен как человек, убедивший большинство британцев проголосовать в июне прошлого года за выход своей страны из ЕС.
”Стратегическая ошибка политиков из фракции ALDE, включая эстонских реформистов, заключается в том, что они не позволили депутатам из движения ”Пять звезд” направить свойственный им евроскептицизм в конструктивное русло реформ и войти в нашу фракцию на условиях, которые, к слову, были согласованы двусторонним меморандумом (к тексту которого эстонские СМИ не проявили ни малейшего интереса, хотя я лично отослала его автору ”разоблачительной” статьи в Eesti Päevaleht). Если в результате Италия, обремененная банковским кризисом, проведет референдум об отказе от евро, то это может не только спровоцировать общеевропейский банковский кризис и развал еврозоны, но и подложить бомбу под само основание объединенной Европы. Нельзя забывать, что Италия — страна-основательница и четвертая экономика Евросоюза”, — пояснила Тоом.
Евродепутат отметила, что в Эстонии суждения по европейской политике часто делаются на основании газетных публикаций, авторы которых не только имеют о ней крайне слабое представление, но и руководствуются при ее освещении внутриполитическими целями.
”Что касается упреков в мой адрес коллеги Энна Ээсмаа, позволю и себе нарушить корпоративную этику и озвучить свои претензии в СМИ. Во-первых, никакого голосования в группе ALDE не было — Ги отказался от планов по объединению, чтобы не раскалывать фракцию. Во-вторых, хотя я и в самом деле была объединение, на заседании бюро ALDE, где я, по информации Eesti Päevaleht, ”горячо поддерживала” объединение, меня не было — я в этот момент давала интервью Эстонскому телевидению в Таллинне. И в-третьих, на моем телефоне нет пропущенных звонков от Энна Ээсмаа, который задается вопросами о мотивах моего поведения на страницах газет”, — заключила Тоом, по мнению которой критика ее однопартийцев в адрес одного из лидеров еврофедералистов Ги Верхофстадта вызывает большое сожаление.