Отказ европарламентской фракции демократов и либералов ALDE принять в свои ряды депутатов итальянского движения ”Пять звезд” может иметь самые трагические последствия для Евросоюза и в особенности для стабильности зоны евро. Такого мнения придерживается член фракции ALDE евродепутат Яна Тоом (Центристская партия), сообщило бюро Тоом.

”План лидера фракции ALDE Ги Верхофстадта пригласить депутатов от движения ”Пять звезд” был хорошо продуман и имел целью защиту единой Европы. Нужно было положить конец дурной бесконечности, когда на выборах и референдумах в ключевых странах побеждают противники укрепления ЕС. К сожалению, позиция Ги не получила поддержки большинства на заседании бюро фракции в понедельник. Противники объединения поддались эмоциям, и это может стать роковым обстоятельством для будущего Европы”, — пояснила евродепутат.

Из-за решения бюро фракции ALDE депутаты от движения ”Пять звезд” были вынуждены вернуться во фракцию EFDD, в которой первую скрипку играет британская крайне правая Партия независимости Великобритании. Лидер британцев Найджел Фараж поставил в качестве условия для воссоединения проведение референдума о выходе Италии из зоны евро. Проведение референдума может быть объявлено после того, как ”Пять звезд” войдут в правительство Италии. В настоящее время вероятность такого развития событий оценивается экспертами как высокая. Сам Фараж известен как человек, убедивший большинство британцев проголосовать в июне прошлого года за выход своей страны из ЕС.

”Стратегическая ошибка политиков из фракции ALDE, включая эстонских реформистов, заключается в том, что они не позволили депутатам из движения ”Пять звезд” направить свойственный им евроскептицизм в конструктивное русло реформ и войти в нашу фракцию на условиях, которые, к слову, были согласованы двусторонним меморандумом (к тексту которого эстонские СМИ не проявили ни малейшего интереса, хотя я лично отослала его автору ”разоблачительной” статьи в Eesti Päevaleht). Если в результате Италия, обремененная банковским кризисом, проведет референдум об отказе от евро, то это может не только спровоцировать общеевропейский банковский кризис и развал еврозоны, но и подложить бомбу под само основание объединенной Европы. Нельзя забывать, что Италия — страна-основательница и четвертая экономика Евросоюза”, — пояснила Тоом.

Евродепутат отметила, что в Эстонии суждения по европейской политике часто делаются на основании газетных публикаций, авторы которых не только имеют о ней крайне слабое представление, но и руководствуются при ее освещении внутриполитическими целями.

”Что касается упреков в мой адрес коллеги Энна Ээсмаа, позволю и себе нарушить корпоративную этику и озвучить свои претензии в СМИ. Во-первых, никакого голосования в группе ALDE не было — Ги отказался от планов по объединению, чтобы не раскалывать фракцию. Во-вторых, хотя я и в самом деле была объединение, на заседании бюро ALDE, где я, по информации Eesti Päevaleht, ”горячо поддерживала” объединение, меня не было — я в этот момент давала интервью Эстонскому телевидению в Таллинне. И в-третьих, на моем телефоне нет пропущенных звонков от Энна Ээсмаа, который задается вопросами о мотивах моего поведения на страницах газет”, — заключила Тоом, по мнению которой критика ее однопартийцев в адрес одного из лидеров еврофедералистов Ги Верхофстадта вызывает большое сожаление.