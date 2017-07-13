Тоом ответила на критику президента Кальюлайд

Евродепутат центристка Яна Тоом отреагировала на интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize, в котором глава государства называет выступления Тоом по вопросам неграждан "истеричной паникой".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала латвийскому изданию ”Latvijas avize” интервью, в котором заявила, что ”обладатели ”серых паспортов” не доставляют нам проблем, и эту ситуацию мы воспринимаем прохладно”, а также подвергла резкой критике евродепутата Яну Тоом (Центристская партия).

Комментируя содержащиеся в интервью утверждения, Яна Тоом сказала: ”Госпожа Кальюлайд заявила, что рада уменьшению числа неграждан в стране. Однако она забыла добавить, что это происходит, в основном, по естественным причинам — неграждане банально умирают, так и не получив эстонского гражданства. Также неверно ее предположение, что эту проблему можно решить за счет изучения эстонского языка — по данным переписи 2011 года, уже тогда почти половина неграждан были в возрасте 50 лет и старше. Иными словами, они достигли возраста, когда возможности для изучения языка объективно сильно ограничены. К сожалению, за четверть века мы так и не реализовали возможность научить многих из этих людей государственному языку”, сообщает бюро Яны Тоом.

Евродепутат считает, что массовое безгражданство является проблемой с точки зрения демократического устройства страны. ”Тот факт, что неграждане — 6% населения страны — лишены права голоса на парламентских и европарламентских выборах, представляет собой серьёзнейший вызов для эстонской демократии и ставит под вопрос искренность нашей приверженности европейским ценностям”, — заявила Тоом.

Евродепутат прокомментировала и слова Керсти Кальюлайд о том, что выступления Яны Тоом по вопросам неграждан — это ”истеричная паника, поскольку утрачивается возможность поляризовать общество и получать из этого себе выгоду”.

”Оскорбительные замечания президента в адрес одного из шести представителей нашей страны в Европарламенте в самом начале председательства Эстонии в Евросоюзе, когда повсюду наблюдается повышенное внимание к нашей стране — мягко говоря, не самый мудрый политический шаг и едва ли служат укреплению положительного имиджа Эстонии”, — отметила Тоом.

Евродепутат подчеркнула, что озвученная ею позиция по проблеме неграждан является программной установкой Центристской партии, а глава этой партии сейчас возглавляет эстонское правительство.

По данным Департамента полиции и погранохраны на начало текущего года в Эстонии проживала 82 590 ”лиц с неопределенным гражданством” с действительными видами на жительство или правом на проживание.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас недавно подтвердил, что одним из пунктов предвыборной программы центристов на следующих парламентских выборах станет предоставление гражданства в облегченном порядке, то есть на основании заявления, всем жителям Эстонии, прожившим здесь не менее 25 лет.

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийскому изданию ”Latvijas avize” было опубликовано 10 июля 2017 года под заголовком ”Мы богатая страна”.

Отрывок из интервью

Время от времени правящая в Эстонии Центристская партия выходит с заявлениями, что всем эстонским негражданам нужно автоматически присвоить гражданство. Недавно политик этой партии Яна Тоом заявила, что идею якобы поддерживает ее товарищ по партии, премьер-министр страны Юри Ратас. Как вы смотрите на эту идею?

Хорошо, что в стране уменьшается число неграждан. Если в семье неграждан рождаются дети, им автоматически присваивается гражданство. Появление новых неграждан из наших законов исключено. Но у нас остались люди, которые используют практические преимущество ”серых паспортов” неграждан — с ним они могут путешествовать и по Европе, и по России. Их основные права в Эстонии при этом гарантированы, обладатели ”серых паспортов” не доставляют нам проблем, и эту ситуацию мы воспринимаем прохладно. У людей по-прежнему есть возможность подать заявку на гражданство Эстонии согласно правилам натурализации. На прошлой неделе у меня в Кадриоргском дворце гостили выпускники университетов и школ, для которых эстонский язык не является родным, но из нашего разговора я чувствовала, что они по-эстонски говорят бегло. Люди, которые не эстонцы, в нашем обществе не хуже и наслаждаются таким же уважением, свободами и возможностями. Живая дискуссия есть о том, можем ли мы обеспечить дополнительные занятия эстонским языком в детских садах нацменьшинств, и родители в Таллине в этом очень заинтересованы.

Но, конечно, есть люди, для которых языковой вопрос действительно политика. Из-за позитивных изменений в обществе эти политики теряют свою главную политическую линию. Яна Тоом сейчас теряет свой излюбленную точку конфронтации, за счет которой она обычно побеждает на выборах. Эти заявления с ее стороны — истеричная паника, поскольку утрачивается возможность поляризовать общество и получать из этого себе выгоду. Я говорила с русскими в Таллине, и у них нет ощущения, что они в опасности. Их желание — лучше выучить эстонский язык. То, что говорит Яна Тоом, является ее проблемой, что она отдалена от реальности. Пожилые люди также заинтересованы, чтобы у них были лучшие знания эстонского языка. Например, у премьера Юри Ратаса есть идея организовать бесплатные занятия эстонским языком в Нарвском Эстонском доме. В этих и других подобных местах эстонский язык мог бы учить любой, речь не только о русских, но и также примерно о 9000 человек, которые каждый год приезжают в Эстонию со всего мира. Я начала эту дискуссию, поскольку каждому ребенку, который из детского сада отправляется в школу, нужно знать государственный язык. Знаю, что такая система действует в Люксембурге, где дети идут в школу, уже свободно зная люксембургский язык. Этим примером я желаю показать, что это не только наш вопрос, но и других стран. Мир глобален, в нем происходит активное движение людей, и нам нужно думать, как включить каждого ребенка в общество. Это относится не только к русскоязычным.