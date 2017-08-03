Тоом: отдельный избирательный список принесет радость лишь конкурентам

Член правления Центристской партии, депутат Европарламента Яна Тоом считает, что отдельный избирательный список не сможет защитить интересы избирателей, и принесет радость лишь политическим конкурентам, значится в пресс-релизе.

Тоом добавила, что ее решение баллотироваться по списку Центристской партии исходило, прежде всего, из интересов избирателей, так как только сильная и единая партия может внести вклад в улучшение жизни столичных жителей.

”Если посмотреть, что за эти годы в Таллинне смогли сделать, становится понятным, что фрагментированное городское собрание или избирательные списки никогда не смогли бы этого достичь”. У Центристской партии сильная программа, которую мы дополнили при совместном обсуждении. Все эти идеи мы сможем претворить в жизнь”, — пояснила член правления.

Тоом отметила, что дискуссии в партии ей ясно показали, что все разногласия можно преодолеть, если о них говорить. ”К сожалению, кажется, что избирательный союз был и есть единственной целью, не было даже попытки высказаться или сформулировать свое недовольство. Видится, что желание заключалось в одном — идти отдельно, а не в единой сильной партии, и для меня такой подход неприемлем”, — сказала Тоом, по словам которой, она ждала от пресс-конференции представления программы, но этого не произошло. ”Учитывая, что у нас осталось два месяца до выборов, и о программе и кандидате в мэры не говорилось — это не хорошая практика”.

Она добавила, что избирательный список принесет пользу лишь политическим оппонентам, которых радует небольшое ”окно”, которое, как им кажется, открылось. ”Тот факт, что мне и создаваемому избирательному союзу, впервые в моей жизни, со всех сторон предлагали деньги на предвыборную кампанию, и много, заставило задуматься над тем, в чьих интересах все это делается”, — сказала Тоом. В то же время она подчеркнула, что Эдгар Сависаар был и остается очень важной фигурой для Центристской партии. ”Это его решение, и это решение нужно уважать”, — подытожила Тоом.