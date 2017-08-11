Тоом обратилась к главе Еврокомиссии с просьбой оценить поведение Ансипа

Депутат Европарламента (Альянс либералов и демократов за Европу) центристка Яна Тоом отправила 10 августа письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой оценить поведение вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа, значится в пресс-релизе.

Автор письма имеет в виду интервью с Ансипом, опубликованное 4 августа на сайте газеты Postimees и содержащее заявления, которые, по мнению евродепутата, не соответствуют Кодексу поведения члена Еврокомиссии. «К сожалению, это не первый случай, когда комиссар Ансип вмешивается в эстонскую политику, критикуя нынешнюю власть», - отмечается в письме.

Яна Тоом напоминает, что Партия реформ, в которой состоит Андрус Ансип и которая около 20 лет входила в правящую коалицию, в настоящее время находится в оппозиции. Как считает Тоом, октябрьские выборы в местные самоуправления в Эстонии станут очень напряженными, а в упомянутом интервью комиссар Ансип начал, по сути, агитационную кампанию, обрушившись с критикой на действующее правительство и правящую партию. «Кодекс поведения члена Еврокомиссии четко формулирует, что комиссар должен воздерживаться от публичных заявлений от имени политической партии. Однако комиссар Ансип делает заявления о том, что Партия реформ управляла государством лучше и что он опечален тем, как им управляют сейчас», - пишет евродепутат.

По словам Тоом, если комиссар Ансип хочет играть активную роль в избирательной кампании Партии реформ, он должен соблюдать Кодекс поведения комиссара, придерживаться принципа независимости и до местных выборов в Эстонии приостановить свою работу в Еврокомиссии.