Тоом обеспокоена отказом Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России

Депутат Европарламента Яна Тоом подала главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос ”Жители Крыма и шенгенские визы”.

Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности предстоит разобраться в теме отказа находящихся в России посольств стран Шенгенского соглашения оформлять визы владельцам российских паспортов, выданных на территории Крыма, даже для семейных поездок в том числе в случае смерти близких родственников, передает бюро Тоом.

”Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России, — говорится в запросе. — Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д.). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев — это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения”.

Яна Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу в выданный в Крыму российский паспорт, есть ли исключения по гуманитарным соображениям, и планируется ли пересмотреть политику выдачи шенгенских виз жителям Крыма.

”Можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания, — комментируя запрос, предложила возможный выход из положения Яна Тоом. — Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы”.