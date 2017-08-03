Тоом об избирательном союзе: я не буду критиковать Сависаара, но это не умный шаг

”Я, безусловно, не буду критиковать Эдгара, но считаю, что это неумный шаг. Это принесет партии лишь вред”, — прокомментировала создание избирательного союза Сависаара и Ивановой евродепутат и центрист Яна Тоом.

”Но по крайней мере я рада, что все наконец прояснилось”, — добавила она.

Можно предположить, что Сависаар будет баллотироваться в округе Ласнамяэ. Прогнозировать результаты противостояния Сависаара и Кылварта, который идет первым номером по району от партии, Тоом не стала. ”Сейчас я бы даже сказала, что Кылварт — более сильный кандидат, чем Сависаар”, — отметила она и добавила, что больше всего ситуации рады конкуренты из других партий. ”Когда я еще раздумывала над тем, присоединяться ли к списку, то во мне вызывало серьезные сомнения то, что впервые в жизни я оказалась в ситуации, когда мне со всех сторон предлагали деньги на предвыборную кампанию, и много. Это заставило задуматься над тем, в чьих интересах все это делается”, — сказала она.

По словам Тоом, с исключением кого-либо из партии торопиться не стоит, однако все зависит от скорости сжигания мостов во время проведения кампании. ”Главная опасность заключается в том, что наш избиратель просто махнет рукой и не пойдет на выборы”, — резюмировала политик.