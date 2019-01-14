Тоом об идее Райк в отношении серопаспортников: несколько лет в Нарве сделали свое дело

Министр внутренних дел Катри Райкв интервью Eesti Päevaleht сказала, что после выборов стоило бы обсудить возможность запуска такой программы как ”окно гражданства”. Чтобы те, кто живет в Эстонии с 1991 года, не имеет уголовных наказаний и готов присягнуть на верность Эстонии, могли в течение года получить гражданство. Комментируя это предложение, евродепутат Яна Тоом сказала, что это хорошо, что министр разделяет позицию центристов.
”Глава МВД Катри Райк заявила, что серопаспортникам, не имеющим уголовного наказания, надо дать гражданство. С одной стороны, круто, что министр внутренних дел разделяет нашу позицию, — пишет Тоом у себя на Facebook. — С другой, поневоле думаешь, что свой политический путь Райк начинала в Исамалийте, где такая идея никогда не могла быть озвучена. Но несколько лет в Нарве сделали своё дело и взгляды изменились”.
”Поневоле начнёшь поддерживать переселение чиновников в Ида-Вирумаа. В целях интеграции”, — резюмирует политик.