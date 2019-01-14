Тоом об идее Райк в отношении серопаспортников: несколько лет в Нарве сделали свое дело

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Министр внутренних дел Катри Райк в интервью Eesti Päevaleht сказала, что после выборов стоило бы обсудить возможность запуска такой программы как ”окно гражданства”. Чтобы те, кто живет в Эстонии с 1991 года, не имеет уголовных наказаний и готов присягнуть на верность Эстонии, могли в течение года получить гражданство. Комментируя это предложение, евродепутат Яна Тоом сказала, что это хорошо, что министр разделяет позицию центристов.