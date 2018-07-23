23.07.2018, 14:08

Тоом о заявлении Маррана об агентах влияния России: если у них есть имена, то пусть назовут их

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rus.delfi.ee
EST 35
Keskerakonna Narva piirkonna koosolek
Yana ToomFoto: Andres Putting

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.

”Есть такой русский анекдот, когда хозяин говорит гостям, что у него пропали серебряные ложки, и просит больше не приходить в гости. На следующий день ложки находятся, но хозяин все равно просит не приходить: осадок-то остался!” — комментирует евродепутат Яна Тоом заявление Маррана.

”Именно это они сейчас и пытаются сделать — создать осадок”, — сказала Тоом и высказала недовольство тем, что не было обнародовано ни одного имени.

”Если у них есть имена, то пусть они придут и назовут их. А пока почему мы должны слушать из-за границы всякие нелицеприятные вещи об Эстонии? Приезжай и реши все на месте”.

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”Если есть доказательства, они должны обнародовать имена. Если доказательств нет, то пусть держат рот на замке”.

”Да, есть политики, которые годами подвергаются бичеванию — например, я — и которые это переживут. Политик — зверь иного рода, он толстокожий, но дипломаты, бизнесмены, журналисты…Все, что происходит сейчас, призвано посеять смуту”, — уверена Тоом.

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