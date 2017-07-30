Тоом — о видео Сависаара: я не увидела там заявления о создании собственного избирательного союза

Депутат Европарламента Яна Тоом не увидела на видео, опубликованном Эдгаром Сависааром, заявления о создании собственного избирательного союза, но подчеркивает, что этого нельзя исключать.

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар выпустил вчера видеообращение, которое воспринимается как заявление о создании собственного избирательного союза. В тот момент, когда Сависаар говорит, что его команда — это верный выбор, в кадре появляются Ольга Иванова, Яна Тоом и Оудекки Лооне.

”Я не увидела в этом заявления о создании собственного избирательного союза. Но, конечно, это не исключено”, — заметила Тоом. ”В случае с Эдгаром Сависааром никому не стоит удивляться. Он мастер всевозможных сюрпризов”.

Cависаар опубликовал свое видео за полтора дня до собрания Таллиннского совета Центристской партии, на котором, вполне возможно, ему сделают официальное предложение баллотироваться. Яна Тоом не считает это провокацией или давлением. ”Как член Таллиннского совета я бы восприняла это как одну информацию, чтобы картина, которую мы будем обсуждать завтра, стала еще полнее”, — объяснила Тоом.

Депутат Европарламента уверена, что Таллиннский совет предложит Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское городское собрание. ”Я не вижу причины этого не делать, если об этом говорят. Если мы не говорим об этом через СМИ, то это значит, что кто-то собирается сделать ему предложение официально. Очевидно, что после завтрашнего дня это предложение будет сделано.”

Оудекки Лооне и Ольге Ивановой Яна Тоом советует баллотирования в списке Центристской партии: ”Мое сообщение им состояло было в том, что раз уж мы достигли определенного равновесия в партии, то это равновесие стоит сохранить внутри партии”.

Несмотря на то, что Тоом отказалась от создания отдельного списка вместе с Сависааром, Лооне и Ивановой, ее фото также присутствует в видео. ”Как у СМИ, так и у политиков есть традиция немного бурно реагировать. Мы видим загадочные намеки там, где их вовсе нет. Я думаю, что попала туда случайно, и, конечно, я не принимаю это за скрытое предложение. У нас с Эдгаром такие отношения, что если надо, он позвонит мне и скажет все прямо, так что не нужно этих намеков”, — рассказала Тоом.