Тоом, Иванова и Лооне — Ратасу: не надо читать лекции на могилах усопших

Евродепутат Яна Тоом и депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обнародовали обращение к премьер-министру Юри Ратасу в связи с его высказыванием, что 9 мая 1945-го означал продолжение тяжкой оккупации в еще более тяжелой форме.

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Уважаемый господин премьер-министр! Юри!

Тебе не стоит забывать, это ты входишь в Центристскую партию, а не Центристская партия принадлежит тебе. Мы как члены партии обладаем в точности такой же свободой слова и правом на собственное мнение, как и ты.

Для нас 9 мая — это день, когда отмечают окончание самого кровавого и трагического конфликта за всю историю человечества. 9 мая 1945 года — это первый мирный день после капитуляции нацистской Германии. Это день, когда пал бесчеловечный режим, когда миллионы семей, празднуя окончание войны, оплакивали своих погибших родственников. 9 мая десятки тысяч эстоноземельцев, в том числе твоих однопартийцев, чтут память своих предков, заплативших жизнью за эту победу. Пожалуйста, не надо читать лекции на могилах усопших.

Русские и эстонцы прошли разный исторический путь, но обе эти дороги привели нас туда, где мы все сегодня находимся — в Эстонскую Республику, ставшую нашим общим домом, где целесообразно относиться друг к другу уважительно и с пониманием. И роль нашего премьер-министра — объединять, а не выбирать сторону.

Не надо продолжать ту самую, старую войну. На сегодняшний день перед правительством Эстонской Республики стоят гораздо более важные задачи: заботиться о благосостоянии всех жителей Эстонии и создать государство, где представители всех национальностей будут чувствовать себя защищёнными и дома. Такое демократическое государство, где свобода слова не пустой звук, и где нет тем, на которые можно разговаривать только с одной, санкционированной точки зрения.

Мы — за свободную и демократическую Эстонию!

Яна Тоом, депутат Европейского парламента, председатель нарвского округа Центристской партии

Ольга Иванова, депутат Рийгикогу, председатель ласнамяэского округа Центристской партии

Оудекки Лооне, депутат Рийгикогу