Тоом: центристы ни в коем случае не станут конкурировать между собой

В отличие от своей соратницы по Центристской партии Оудекии Лооне, Яна Тоом на тему создания возможного избирательного союза не спекулирует, хотя и оставляет открытым вопрос, будет ли она сама баллотироваться от партии по Пыхья-Таллинну.

”Я больше эти слухи не комментирую”, — сказала Тоом Delfi и добавила, что время расставит все по своим местам. По некоторой информации, Тоом обещала Ратасу принять решение в ближайшие дни.

По словам Тоом, планов по созданию конкурирующего с партией избирательного союза нет. ”Члены Центристской партии ни в коем случае не станут конкурировать между собой”, — заверила она и отметила, что, насколько ей известно, покидать партию тоже никто не собирается.

Напомним, совсем недавно внимание общественности привлекла предвыборная реклама депутата Ольги Ивановой, оформленная хоть и в цветах партии, но без ее логотипа. Сама Иванова сказала, что сейчас речи о создании в Таллинне нового избирательного союза не идет.

Подлил масла в огонь и премьер-министр Юри Ратас, который, представляя членам совета партии первые номера по Таллинну, намекнул на то, что евродепутат Яна Тоом не обязательно будет баллотироваться первым номером по Пыхья-Таллинну.

Депутат Оудекки Лооне признала, что создание отдельного списка обсуждалось. ”Мы обсуждаем, как получить наилучшие для жителей Таллинна результаты. Каким образом мы этого достигнем, чтобы уменьшить бюрократию или чтобы Таллинн был реально зеленой столицей и вовлекал людей, а не только позволял разбивать палатки вокруг дерева”, — сказала она.