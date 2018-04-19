Томберг: перед Великим постом Корнилий произнес: "Будем ли мы встречаться в этом составе в следующем году, не знаю"

Председатель совета некоммерческого объединения "Русский дом", один из близких людей к Корнилию Евгений Томберг говорит, что кончина митрополита стала неожиданной и печальной новостью.

"Совершенно не ожидали, хотя понятно, что все мы когда-то покинем эту землю. Но всегда надеешься на то, что еще долго-долго будешь видеть человека, с которым интересно общаться и которого очень ценишь", — говорит Томберг.

Он вспоминает как перед Великим постом в кругу близких, где был и владыка, отмечали масленицу. Речь шла о том, что такие встречи перед масленицей стали традицией. Митрополит Корнилий произнес следующие слова: "Будем ли мы встречаться в этом составе в следующем году, не знаю". "Ну вот видите…", — говорит Томберг.

"Потеряли мы очень великого и большого человека в истории православия Эстонии. С ним уходит целая эпоха. Он пережил разные состояния церкви православного московского патриархата в Эстонии. До, во время и после советской власти. Кроме того, у него была достаточно сложная личная жизнь. Он пережил притеснения за антисоветскую деятельность. Человек все это выжил! Человек был мудрый, с острым умом и очень хорошей памятью", — отмечает Томберг.