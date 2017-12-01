Только зрелищ, а не хлеба! Оппозиция обвиняет мэрию в тратах на Tallinna TV и избирательном отношении к детям

Мэрия Таллинна решила путем принятия дополнительного бюджета увеличить бюджет Talllinna TV еще на 84 500 евро (сейчас он составляет 3,7 млн евро), а вот денег на бесплатное питание в частных детских садах не нашлось, пишет социал-демократ и член горсобрания Яак Юске в Eesti Päevaleht.
”В четверг вечером Таллиннское горсобрание обсудило второй в этом году дополнительный бюджет. Очередное вливание в городское телевидение вызвало резкое недовольство оппозиции вызвало.[…] Еще более постыдной делает это очередное распределение денег тот факт, что при этом мэрия экономит на детях. Городские власти не относятся ко всем детям Таллинна одинаково, поскольку отказываются предоставлять бесплатное питание детям, посещающим частные детские сады”, — рассуждает Юске и говорит, что выделяемые на Tallinna TV дополнительные средства можно было направить на нужды подрастающего поколения.