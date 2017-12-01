Только зрелищ, а не хлеба! Оппозиция обвиняет мэрию в тратах на Tallinna TV и избирательном отношении к детям

Lasteaiatoit Foto: TERJE LEPP

Мэрия Таллинна решила путем принятия дополнительного бюджета увеличить бюджет Talllinna TV еще на 84 500 евро (сейчас он составляет 3,7 млн евро), а вот денег на бесплатное питание в частных детских садах не нашлось, пишет социал-демократ и член горсобрания Яак Юске в Eesti Päevaleht.