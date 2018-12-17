Только для самых смелых. Начинается конкурс "Таллиннский снежный терминатор"

Конкурс, согласно представленному на утверждение проекту постановления, будет проходить с 20 декабря нынешнего по 15 марта будущего года, кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается, сообщает Раэпресс.

Итоги конкурса подведет специальная комиссия из числа кандидатов, отобранных районными управами. Возглавит комиссию вице-мэр Калле-Кландорф. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.