10.05.2018, 16:53

Только что вступивший в должность министра Янек Мягги уходит в отпуск

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rus.delfi.ee
EST 5
Minister Janek Mäggi
Minister Janek MäggiFoto: Priit Simson

Вступивший в должность министра госадминистрирования в начале мая Янек Мягги уже собирается уйти в отпуск в конце месяца.

Премьер-министр Юри Ратас отпускает Мягги в отпуск с семьей с 24 по 27 мая. Мягги объяснил, что это был давно запланированный отпуск, обещанный детям.

О вступлении руководителя коммуникационного бюро Powerhouse и отца троих детей Янека Мягги в должность министра госадминистрирования стало известно 27 апреля, после того как занимавший должность Яак Ааб подал в отставку в связи с тем, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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