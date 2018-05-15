15.05.2018, 10:10

Только 20 процентов жилых домов отвечают требованиям пожаробезопасности


rus.delfi.ee
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Только 20 процентов жилых домов отвечают требованиям пожаробезопасности
Foto: päästeamet

С 7 по 11 мая по всей Эстонии прошла кампания по контролю в квартирных домах, сообщает пресс-служба Спасательного департамента. Инспектора признают, что только каждый четвертый дом может гордиться тем, что в нем не было установлено никаких нарушений. В большинстве же случаев такие нарушения имели место.

Всего был проведен 301 рейд. В 245 домах нашли нарушения и недочеты. Было начато 110 производств. Всего было установлено 519 нарушений, из которых большинство (166) были связаны с эвакуационными путями (складирование различных вещей на путях эвакуации).

Старая мебель, горшки с цветами и строительный мусор могут стоить человеческой жизни в случае, если будет необходимо быстро выйти из квартиры и дом полон дыма. В обычном режиме по лестницам не ходят толпы людей, но в случае пожара, поток людей будет довольно большим, именно поэтому важно, чтобы пути эвакуации оставались максимально просторными. Вдобавок ко всему, при горении различные пластиковые вещи выделяют ядовитые газы.

Инспекторам бросилось в глаза и то, что в некоторых многоквартирных домах, где из подвалов можно выйти прямо во двор, отсутствуют открывающиеся без ключа двери, кроме того, проблемы обнаружены и с рассыпающимися дымоходами.

Больше всего рейдов прошло в Таллинне. В процентном соотношении бросается в глаза то, что больше всего недочетов обнаружено в квартирных домах Ида-Вирумаа: из 51 проверенных дома недочеты были выявлены в 50.

В весенне-летний период во многих квартирных товариществах проходят общие собрания. Это хорошая возможность поднять тему пожаробезопасности и обсудить сообща, к примеру, возможности хранения в доме велосипедов и детских колясок. Многие квартирные товарищества заказывают весной большие контейнеры для того, чтобы жители могли избавиться от громоздких старых вещей. Престарелым соседям следует предложить свою помощь в выносе крупногабаритного мусора к контейнеру.

Тема пожаробезопасности – общая для всех жильцов, потому что огонь не знает границ одной квартиры.

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