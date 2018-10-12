12.10.2018, 12:20

Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

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rus.delfi.ee
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Toivo Tootsen
Toivo TootsenFoto: Ilmar Saabas

Зампредседателя Таллиннского городского собрания Тойво Тоотсен отметил, что член Консервативной народной партии Март Саарсо пал жертвой лживых высказываний реформиста Кристена Михала и его политических игр вокруг государственного флага.

Тойво Тоотсен отметил также, что высказывания консерватора Саарсо недопустимы в демократическом обществе. ”Более того, человеку, который занимает высокую позицию в избирательном списке EKRE и позволяет себе подобное — не место в политике и тем более, его нельзя допускать к руководству государством”, — заявил зампредседателя столичного городского собрания.

По словам Тоотсена, член EKRE элементарно пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге, что не только оскорбительно по отношению к государственному символу, но и недопустимо. ”Если этот человек пойдет вторым номером в избирательном списке EKRE, то это заставляет задуматься, способны ли консерваторы управлять государством, где проживают представители более 200 национальностей”, — поинтересовался Тойво Тоотсен.

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Тоотсен добавил также, что если следовать рассуждениям Саарсо, то Консервативная народная партия, видимо считает, как минимум половину жителей Таллинна мигрантами только из-за того, что у них другой родной язык и они не является представителями арийской расы. ”Конечно, мы можем говорить о том, что это лишь часть предвыборной кампании консерваторов. Но такая политика крайне опасна. Очень стыдно, что лидер консерваторов Март Хельме не только не осудил высказывание своего однопартийцы, но и встал на его защиту”, — сказал зампредседателя Таллиннского городского собрания.

Тоотсен пояснил, что Партия реформ снова решила использовать в своих политических играх государственный символ, но на этот раз они зашли с этим слишком далеко. ”Реформист Кристен Михал заявил, что председатель Таллиннского городского собрания не желает видеть в зале заседаний эстонский флаг. Но это ложь чистой воды, которую, к сожалению, подхватили консерваторы. Михаил Кылварт — человек, который под эстонским флагом завоевал для нашей страны немало медалей, я уже на говорю о том, что на столе у него стоит символ нашей страны”, — сказал Тоотсен, добавив также, что крайне прискорбно, что реформисты и консерваторы, которые считают себя ярыми защитниками всего эстонского, так неуважительно, небрежно и оскорбительно поступают с национальным символом и прикрывают им свое желание расколоть общество.

Тойво Тоотсен также посоветовал перечитать экспертную оценку автора проекта зала заседания Сийри Ныва, где черным по белому сказано, что площадь зала недостаточно для того, чтобы разместить там флаг и что самое подходящее место для это — между стеклянным витражом в фойе на третьем этаже Таллиннского городского собрания. ”Но, очевидно, что реформистам и консерваторам не интересно экспертное мнение и они продолжают свою лже-кампанию”, — заявил Тойво Тоотсен.

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Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

12.10.2018
Зампредседателя Таллиннского городского собрания Тойво Тоотсен отметил, что член Консервативной народной партии Март Саарсо пал жертвой лживых высказываний реформиста Кристена Михала и его политических игр вокруг государственного флага.
Подробнее