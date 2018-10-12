Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

Тойво Тоотсен отметил также, что высказывания консерватора Саарсо недопустимы в демократическом обществе. ”Более того, человеку, который занимает высокую позицию в избирательном списке EKRE и позволяет себе подобное — не место в политике и тем более, его нельзя допускать к руководству государством”, — заявил зампредседателя столичного городского собрания.

По словам Тоотсена, член EKRE элементарно пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге, что не только оскорбительно по отношению к государственному символу, но и недопустимо. ”Если этот человек пойдет вторым номером в избирательном списке EKRE, то это заставляет задуматься, способны ли консерваторы управлять государством, где проживают представители более 200 национальностей”, — поинтересовался Тойво Тоотсен.

Тоотсен добавил также, что если следовать рассуждениям Саарсо, то Консервативная народная партия, видимо считает, как минимум половину жителей Таллинна мигрантами только из-за того, что у них другой родной язык и они не является представителями арийской расы. ”Конечно, мы можем говорить о том, что это лишь часть предвыборной кампании консерваторов. Но такая политика крайне опасна. Очень стыдно, что лидер консерваторов Март Хельме не только не осудил высказывание своего однопартийцы, но и встал на его защиту”, — сказал зампредседателя Таллиннского городского собрания.