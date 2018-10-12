Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

Тоотсен пояснил, что Партия реформ снова решила использовать в своих политических играх государственный символ, но на этот раз они зашли с этим слишком далеко. ”Реформист Кристен Михал заявил, что председатель Таллиннского городского собрания не желает видеть в зале заседаний эстонский флаг. Но это ложь чистой воды, которую, к сожалению, подхватили консерваторы. Михаил Кылварт — человек, который под эстонским флагом завоевал для нашей страны немало медалей, я уже на говорю о том, что на столе у него стоит символ нашей страны”, — сказал Тоотсен, добавив также, что крайне прискорбно, что реформисты и консерваторы, которые считают себя ярыми защитниками всего эстонского, так неуважительно, небрежно и оскорбительно поступают с национальным символом и прикрывают им свое желание расколоть общество.
Тойво Тоотсен также посоветовал перечитать экспертную оценку автора проекта зала заседания Сийри Ныва, где черным по белому сказано, что площадь зала недостаточно для того, чтобы разместить там флаг и что самое подходящее место для это — между стеклянным витражом в фойе на третьем этаже Таллиннского городского собрания. ”Но, очевидно, что реформистам и консерваторам не интересно экспертное мнение и они продолжают свою лже-кампанию”, — заявил Тойво Тоотсен.