То, о чем раньше нельзя было говорить. Эстонские судовые охранники рассказали, что происходило на самом деле

По словам судовых охранников, которые вот-вот прибудут в Эстонию, в ходе их пребывания в Индии было нарушено множество процедур и в некоторых случаях на помощь приходила взятка.

Еще на прошлой неделе мужчины дали изданию Eesti Päevaleht откровенные интервью, однако многое по рекомендации Министерства иностранных дел не было опубликовано. Теперь, когда эстонцы находятся на пути домой, преград для обнародования больше нет.

По словам судового охранника Райго Кустманна, в 2013 году при задержании им не разъяснили суть обвинений, как этого требует закон. Мужчины более чем уверены, что за их задержанием стояло желание местных властей выманить у американской фирмы AdvanFort, владелицы задержанного судна Seamann Guard Ohio, взятку в особо крупном размере. Ситуация, которая должна была разрешиться быстро, в определенный момент вышла из-под контроля и закончилась заключением охранников под стражу.

”Нас ведь и арестовали с намерением получить взятку. Сейчас мы доказать этого никак не можем, но у фирмы потребовали взятку в размере 7 млн долларов. Позже они попытались сделать это официально и через суд востребовали штрафов на 6,5 млн долларов”, — рассказал Кустманн.

”Сначала нам сказали, что уже на следующий день мы сможем отправиться дальше, но для этого необходимо подписать одну бумагу. Но это оказался пустой лист A4, на котором ничего не было написано. Они сказали, что если мы не поставим подписи, то устроят нам большие проблемы. Это не был документ, они могли написать туда что угодно. Ну мы и подписались в стиле Микии Маус, Адольф Гитлер и прочее. Они ничего не поняли”, — рассказал другой охранник, Роман Обельчак. Кустманн поставил просто три крестика: ”Тогда они долго обсуждали, прокатит ли такое в ведомствах, и решили, что да. Во всех дальнейших официальных документах они не смогли даже правильно написать наши имена. На каждом составленном на тамильском языке документе я писал, что ничего не понимаю. С точки зрения логики каждый следователь или чиновник должен был понять, что такой документ использовать нельзя”.

По мнению Обельчака, причина случившегося связана и с антипиратской операцией в Индийском океане в целом. ”ВМС Индии тоже участвовали в этих операциях, но не справились, и их прогнали. Так что они были озлоблены по этому поводу”, — отметил мужчина.

В 2014 году мужчины были оправданы в первый раз и освобождены под залог. Тогда у них на руках не было никаких документов, и время от времени, когда полиция проводила проверку документов, помогали взятки.

С коллегами согласился и Лаури Адер, заверив, что, скорее всего, весь этот процесс был политическим. По его мнению, их деятельность была для кого-то бельмом на глазу и правильные люди не получили в правильный момент правильного количества денег. Рассказывая непосредственно о тюрьме, Адер отметил, что несмотря на строгий режим, там все-таки можно было получить и что-то запретное. ”Если ты очень хочешь, то можешь иметь разные вещи. Например, у меня были боксерские перчатки и трубка, что запрещено. Также мы сами варили алкоголь из дрожжей, изюма и яблок. Это был такой похожий на вино напиток. Если бы мы попались, то пришлось бы, конечно, несладко, но нам повезло. Местных обыскивали каждую неделю, нас всего три раза. Начальникам тюрьмы можно было свободно сказать, что это жидкость для мытья ног, и они бы поверили. Они были не очень умными”.

”Эта Индия, конечно, удивительная страна, — отметил еще один охранник, Владислав Коршунов. — Больше всего меня раздражало то, что мне приходила посылка из Эстонии, которая и так обошлась в 300 евро, а местный почтальон приходил и просил еще 2000 рупий сверху (около 30 евро). В какой еще стране мира почтальон просит взятку?”