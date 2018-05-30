TLT — о ”прижатии” велосипедиста Лиги к обочине: описываемый автобус в это время был в другом месте

Вчера политик Юрген Лиги написал в соцсетях о том, как водитель городского автобуса пытался вытеснить его с дороги, по которой Лиги ехал на велосипеде.

TLT прокомментировал случай.

”Движение автобусов TLT можно точно отследить. Автобус 330 TAK 23 мая 2018 года был запланирован в резерв. До 18:31 он работал на маршруте №5, закончил в диспетчерской Мяннику. Далее организатор движения направил его в диспетчерскую на Хобуяама, куда он прибыл в 18:51. После у водителя автобуса был перерыв на обед до 19:21. После этого автобус остался в резерве, стоя в диспетчерской на Хобуяама до 22:39 и после этого выехал на линию №3. Такой ход событий подтверждает отчет главного организатора движения, путевой лист и устное объяснение водителя.

Из вышеуказанного следует, автобус 330 TAK не мог создать опасную ситуацию на Палдиски маантеэ, так как в этот день в это время пребывал в другом месте. Велосипедисту Юргену Лиги обстоятельства объяснены, и по желанию он может ознакомиться с материалами движения автобуса”.