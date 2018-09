TLT: нужно прекратить игры вокруг зарплат работников

”Игры вокруг ожиданий людей в отношении заработной платы недопустимы. Между TLT AS и профсоюзом существует соглашение в части как процента повышения зарплаты, так и периода, в течение которого на предприятии будет установлен новый уровень зарплат. При этом TLT AS свои обещания выполняет. Повышение заработной платы на 9% касается приблизительно 1200 водителей автобусов и трамваев, которые заслужили свое вознаграждение честным трудом. Нынешний уровень оплаты труда не мотивирует людей приходить на работу в качестве водителя автобуса и трамвая. Целью запланированного TLT AS роста зарплат является решение проблемы дефицита рабочей силы и популяризация профессии водителя автобуса среди молодежи. Разговоры о 3%-м росте зарплат и прибыли предприятия за прошлый год в размере 28 миллионов евро являются ни чем иным как искажением фактов. Запланированное нами повышение зарплат составляет итого 9% от прежнего уровня, а прибыль предприятия сложилась за счет инвестиций в развитие трамвайной инфраструктуры и реновацию подвижного состава. И если, как нам рекомендуют, мы будем повышать зарплаты за счет отчислений на усовершенствование общественного транспорта, это нельзя считать адекватным решением”, — объяснил Бородич.

Как Таллиннская городская управа, так и TLT AS, придерживаются мнения, что вопрос зарплат не должен становиться темой политических дебатов.