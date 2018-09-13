13.09.2018, 15:30

TLT: нужно прекратить игры вокруг зарплат работников

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rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Pilt on illustreerivFoto: Madis Veltman

Tallinna Linnatranspordi AS рекомендует представителям социал-демократов в Таллиннском городском собрании прекратить спекуляции на тему зарплат водителей автобусов и трамваев, предоставив предприятию выполнять условия повышения заработной платы, зафиксированные в коллективном договоре с профсоюзом, сказано в пресс-релизе.

Как обозначено в проекте постановления Таллиннского городского собрания ”Дополнительный бюджет города Таллинна на 2018 год”, средства, предусмотренные на финансирование первого этапа повышения заработных плат работников общественного транспорта, предлагается урезать вполовину.

По словам председателя правления TLT AS Дениса Бородича, общественность пытаются ввести в заблуждение, с одной стороны, предлагая сократить объем средств на повышение заработных плат водителей автобусов и троллейбусов, а с другой стороны, требуя устами Анто Лийвата более радикального повышения зарплат.

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”Игры вокруг ожиданий людей в отношении заработной платы недопустимы. Между TLT AS и профсоюзом существует соглашение в части как процента повышения зарплаты, так и периода, в течение которого на предприятии будет установлен новый уровень зарплат. При этом TLT AS свои обещания выполняет. Повышение заработной платы на 9% касается приблизительно 1200 водителей автобусов и трамваев, которые заслужили свое вознаграждение честным трудом. Нынешний уровень оплаты труда не мотивирует людей приходить на работу в качестве водителя автобуса и трамвая. Целью запланированного TLT AS роста зарплат является решение проблемы дефицита рабочей силы и популяризация профессии водителя автобуса среди молодежи. Разговоры о 3%-м росте зарплат и прибыли предприятия за прошлый год в размере 28 миллионов евро являются ни чем иным как искажением фактов. Запланированное нами повышение зарплат составляет итого 9% от прежнего уровня, а прибыль предприятия сложилась за счет инвестиций в развитие трамвайной инфраструктуры и реновацию подвижного состава. И если, как нам рекомендуют, мы будем повышать зарплаты за счет отчислений на усовершенствование общественного транспорта, это нельзя считать адекватным решением”, — объяснил Бородич.

Как Таллиннская городская управа, так и TLT AS, придерживаются мнения, что вопрос зарплат не должен становиться темой политических дебатов.

Tallinn Hockey weekend
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