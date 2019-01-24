Титула НКО года удостоилось работающее в сфере социальной реабилитации объединение ”Поселок надежды”

Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом и одна из его лидеров, Кристи Пеэгел, годами боролись за то, чтобы страдающие первым типом диабета дети и молодежь имели доступ к необходимым лечебным и вспомогательным средствам, а также чтобы пациенты и их семьи имели доступ к знаниям, консультированию и поддержке, чтобы больные неизлечимой болезнью люди могли бы жить полноценной жизнью.

Подробнее: lastediabeet.ee

Поступок года: создание Фонда влияния и Образовательного фонда

Большие изменения в обществе возможны только в результате сотрудничества. Менее чем за год при Целевом учреждении ”Доброе дело” в сотрудничестве с более чем 30 предпринимателями были созданы Фонд влияния в объеме полумиллиона евро и Образовательный фонд с миллионным бюджетом. Цель первого — внести свой вклад в эффективные инициативы, разрешающие актуальные для общества Эстонии проблемы. Цель учрежденного по инициативе Таавета Хинрикуса и Мартина Виллига Образовательного фонда — вывести систему образования Эстонии на новый уровень.

Подробнее: www.heategu.ee/mojufond; www.heategu.ee/haridusfond

Мотиватор года: Changemakers Academy

Changemakers Academy — действующая уже третий год единственная в Эстонии предназначенная для учеников 8-12 класса на темы социального предпринимательства, в центре которой не только первые шаги в мире предпринимательства, но и полезная для общества деятельность. Говорящая как по-эстонски, так и по-русски молодежь в течение двух месяцев действует под руководством менторов в качестве команды, чтобы помочь социальным предприятиям повысить свое влияние на общество. Влияние программы основательно оценивается: например, в прошлом году молодые участники в возрасте 14-19 лет создали социальным предприятиям различных благ на примерно 90 000 евро в денежном эквиваленте.

Подробнее: www.changemakers.ee

Инициатива года: ”Откуда ты знаешь?” и ”Проверка фактов”

Фальшивые новости и популизм окружают нас как в устном, так и в письменном виде. Особенно в контексте приближающихся выборов важно ценить знания, анализ и аргументацию. ”Откуда ты знаешь?” в Эстонии инициировало Эстонское научное агентство, чтобы привнести в общественную дискуссию самые качественные знания о происходящем в обществе, какие только можно найти. ”Проверка фактов” — это действующая уже на протяжении более продолжительного времени инициатива, появившаяся в результате сотрудничества Delfi и Эстонского общества дебатов, которая проверяет обоснованность тех или иных утверждений наших политиков. Обе инициативы призывают нас быть критичными в отношении всех посылов, источников и каналов.

Подробнее: www.kustsatead.ee; epl.delfi.ee/news/faktikontroll

Представитель власти года: Яанус Саат

Яанус Саат — волостной старейшина Ляэне-Харью, состоящей из четырех объединенных в ходе административной реформы самоуправлений. Хотя реформа привела к противоречиям на местном уровне, поскольку объединялись очень разные по своим возможностям и подходу самоуправления, Яанус Саат считается тем звеном, которое уравновешивает, поддерживает, вовлекает, объединяет и ищет решения. Среди прочего, в Ляэне-Харью почти каждый месяц встречалась т. н. комиссия общин, где за одним столом собирались как активные жители, так и волостная управа вместе с чиновниками.