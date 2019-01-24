24.01.2019, 14:12

Титула НКО года удостоилось работающее в сфере социальной реабилитации объединение ”Поселок надежды”


rus.delfi.ee
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Lootuse Küla
Lootuse KülaFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня в 15:00 Союз общественных объединений наградит в Белом зале Рийгикогу организации и людей, удостоенных титулов деятелей года гражданского общества, которые в 2018 году внесли заметный вклад в развитие общества Эстонии. Титул НКО года заслужило объединение ”Поселок надежды”, инициативой года стала проверка фактов, представителем власти — волостной старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат, сказано в пресс-релизе.

”Деятели гражданского общества — это яркие люди, которые прилагали много усилий не только в течение последних 12 месяцев, а вели свою деятельность на протяжении продолжительного времени. Их всех объединяет сотрудничество — будь то между местными общинами и представителями власти, между предпринимателями и гражданским обществом или учеными и остальным обществом”, — описала лауреатов руководитель Союза общественных объединений Кай Кландорф.

Кандидатов на тот или иной титул деятелей года гражданского общества мог представить любой желающий. Победителей выбрал Союз общественных объединений, награждающий выдающихся деятелей года с 1996 года. Лауреатов прошлых лет можно найти здесь.

Деятели года гражданского общества 2018 года:

Общественное объединение года: Поселок надежды

Цель ”Поселка надежды” — помощь социально незащищенным и попавшим в трудности людям при возвращении в общество. Составной частью основательной реабилитационной программы является трудовая терапия и действующее при поселке в качестве социального предприятия деревообрабатывающее производство, за счет доходов от которого можно покрывать одну пятую расходов программы. ”Поселок надежды” заслуживает награду за успешное объединение двух этих аспектов: эффективная работа над проблемами общества и частичное финансирование этой деятельности за свои средства.

Подробнее: lootusekula.ee

Человек миссии года: Кристи Пеэгел

Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом и одна из его лидеров, Кристи Пеэгел, годами боролись за то, чтобы страдающие первым типом диабета дети и молодежь имели доступ к необходимым лечебным и вспомогательным средствам, а также чтобы пациенты и их семьи имели доступ к знаниям, консультированию и поддержке, чтобы больные неизлечимой болезнью люди могли бы жить полноценной жизнью.

Подробнее: lastediabeet.ee

Поступок года: создание Фонда влияния и Образовательного фонда

Большие изменения в обществе возможны только в результате сотрудничества. Менее чем за год при Целевом учреждении ”Доброе дело” в сотрудничестве с более чем 30 предпринимателями были созданы Фонд влияния в объеме полумиллиона евро и Образовательный фонд с миллионным бюджетом. Цель первого — внести свой вклад в эффективные инициативы, разрешающие актуальные для общества Эстонии проблемы. Цель учрежденного по инициативе Таавета Хинрикуса и Мартина Виллига Образовательного фонда — вывести систему образования Эстонии на новый уровень.

Подробнее: www.heategu.ee/mojufond; www.heategu.ee/haridusfond

Мотиватор года: Changemakers Academy

Changemakers Academy — действующая уже третий год единственная в Эстонии предназначенная для учеников 8-12 класса на темы социального предпринимательства, в центре которой не только первые шаги в мире предпринимательства, но и полезная для общества деятельность. Говорящая как по-эстонски, так и по-русски молодежь в течение двух месяцев действует под руководством менторов в качестве команды, чтобы помочь социальным предприятиям повысить свое влияние на общество. Влияние программы основательно оценивается: например, в прошлом году молодые участники в возрасте 14-19 лет создали социальным предприятиям различных благ на примерно 90 000 евро в денежном эквиваленте.

Подробнее: www.changemakers.ee

Инициатива года: ”Откуда ты знаешь?” и ”Проверка фактов”

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Фальшивые новости и популизм окружают нас как в устном, так и в письменном виде. Особенно в контексте приближающихся выборов важно ценить знания, анализ и аргументацию. ”Откуда ты знаешь?” в Эстонии инициировало Эстонское научное агентство, чтобы привнести в общественную дискуссию самые качественные знания о происходящем в обществе, какие только можно найти. ”Проверка фактов” — это действующая уже на протяжении более продолжительного времени инициатива, появившаяся в результате сотрудничества Delfi и Эстонского общества дебатов, которая проверяет обоснованность тех или иных утверждений наших политиков. Обе инициативы призывают нас быть критичными в отношении всех посылов, источников и каналов.

Подробнее: www.kustsatead.ee; epl.delfi.ee/news/faktikontroll

Представитель власти года: Яанус Саат

Яанус Саат — волостной старейшина Ляэне-Харью, состоящей из четырех объединенных в ходе административной реформы самоуправлений. Хотя реформа привела к противоречиям на местном уровне, поскольку объединялись очень разные по своим возможностям и подходу самоуправления, Яанус Саат считается тем звеном, которое уравновешивает, поддерживает, вовлекает, объединяет и ищет решения. Среди прочего, в Ляэне-Харью почти каждый месяц встречалась т. н. комиссия общин, где за одним столом собирались как активные жители, так и волостная управа вместе с чиновниками.

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