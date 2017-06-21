Титул столицы на лето передан Пярну

Сегодня и.о. мэра Таллинна Таави Аас в Валликяэру в Пярну по традиции передал этому городу титул летней столицы Эстонии. Свидетельство о передаче титула принял мэр Пярну Ромек Козенкраниус, сообщает Раэпресс.

Свидетельство действует с наступления астрономического лета, т.е. с 7:24 21 июня и до наступления астрономической осени в 23:02 22 сентября. Летней столицей Пярну становится уже в 21-й раз.

На церемонии присутствовали также представители весенней столицы — Тюри, зимней столицы — Отепя и осенней столицы — Нарвы. Церемонию предварял детско-юношеский концерт, а завершает большой вечерний концерт с участием Пярнуского городского оркестра под управлением Таави Кулля.