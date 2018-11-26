26.11.2018, 13:50

Титул ”Горожанин года” получил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве


rus.delfi.ee
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KADRIORG
KADRIORGFoto: Priit Simson

Возглавляющий созванную для определения победителя комиссию председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт отметил, что основная цель выбора горожанина года — поблагодарить таллинцев, которые в течение последних двенадцати месяцев внесли свой вклад в поддержание международной репутации Таллинна и развитие городской жизни, либо совершили выдающийся поступок. На почетное звание жители Таллинна представили кандидатуры 43 человек.

”Комиссия единогласно выбрала горожанином года заведующего парком Кадриорг, энтузиаста парковой культуры и озеленения — Айна Ярве, — сказал Кылварт. — Работа Айна Ярве, которую он выполняет со всей душой, знакома каждому таллинцу, но в этом году он, несомненно, превзошел все свои прежние достижения: празднества, посвященные 300-летию парка Кадриорг, были грандиозными и никого не оставили равнодушным”. Парк Кадриорг был заложен в 1718 году по приказу Петра I, это самый масштабный дворцово-парковый комплекс в Эстонии, его площадь составляет более 70 гектаров.

Жюри также определило событие года — визит Папы Римского Франциска в Таллинн. Было решено выделить главного организатора мероприятия, вице-президента Совета церквей Эстонии, епископа Филиппа Жан-Шарля Журдана. Президент Эстонской Академии наук, кавалер Таллиннского гербового знака, член выборной комиссии Тармо Соомере подчеркнул, что Филипп Журдан посредством организации визита Папы Римского представил всему миру не только Эстонию, но и Таллинн, а также объединил местных жителей и их мировоззрения.

В комиссию входили кавалеры Таллиннского гербового знака Тийна Мяги и Тармо Соомере, а также представители фракций Таллиннского горсобрания.

Помимо почетного титула, горожанин года получит также памятный приз, выполненный из стекла дизайнером Рихо Луузом, в основании которого прикреплен фрагмент 300-летней медной кровли Таллиннского Домского собора.

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