Титул ”Горожанин года” получил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве

Жюри также определило событие года — визит Папы Римского Франциска в Таллинн. Было решено выделить главного организатора мероприятия, вице-президента Совета церквей Эстонии, епископа Филиппа Жан-Шарля Журдана. Президент Эстонской Академии наук, кавалер Таллиннского гербового знака, член выборной комиссии Тармо Соомере подчеркнул, что Филипп Журдан посредством организации визита Папы Римского представил всему миру не только Эстонию, но и Таллинн, а также объединил местных жителей и их мировоззрения.

В комиссию входили кавалеры Таллиннского гербового знака Тийна Мяги и Тармо Соомере, а также представители фракций Таллиннского горсобрания.

Помимо почетного титула, горожанин года получит также памятный приз, выполненный из стекла дизайнером Рихо Луузом, в основании которого прикреплен фрагмент 300-летней медной кровли Таллиннского Домского собора.