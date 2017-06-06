Time: размещенные в Пылвамаа сирийцы переезжают в Германию

Недавно журнал Time писал о размещенных в Пылвамаа сирийских беженцах, которые сравнили нежеланное проживание в Эстонии с вынужденным браком. По сведениям издания, данная семья на этой неделе уедет из Эстонии в Германию.

Журналист Франческа Трианни на странице Instagram пишет, что семья покинет Тарту на автобусе и оправится в лагерь беженцев в Западной Германии, где надеется получить новое убежище.

Семья была размещена в Эстонии в рамках программы Евросоюза по распределению беженцев. За все время 150 беженцев покинули Эстонию. Они использовали свободные для пересечения границы Евросоюза, чтобы воссоединиться с родными или найти лучшие возможности.

Напомним, что ранее журнал писал, что эти беженцах сами себе Эстонию в качестве места жительства не выбирали и сравнили произошедшее с принудительной женитьбой.

Семьи Иймана Атеек и Таймаа Абазли были перемещены в Эстонию в рамках общеевропейской программы по перераспределению в начале 2016 года. Сами же они надеялись воссоединиться со своими родственниками в Германии.

"Это похоже на принудительную женитьбу, — сказал тогда Ийман. — Когда семья заставляет дочь выйти замуж за человека, которого она не выбирала и который ей не нравится”.