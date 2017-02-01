Тийт Вяхи установит в Силламяэ скульптуры "дураков"

Предпринимателя, бывшего премьер-министра Тийта Вяхи так раздражает нынешняя "пропаганда разжигания войны", что он собирается установить на старой горе хранилища отходов в Силламяэ скульптуры разжигателей войны и назвать образовавшееся сочетание Парком дураков. Чьи скульптуры появятся в парке, Вяхи пока не хочет говорить, но собирается их установить за свой счет.

"Каждый день я слышу разговоры, как Эстония готовится к войне с Россией. Как вдобавок к сухопутным войскам в Эстонию приведут еще и водное и воздушное вооружение; может, ядерное, химическое и биологическое оружие тоже? Иностранных журналистов в случае Эстонии тоже интересует в основном то, что кто-то говорит о начале войны. На самом высоком уровне в Эстонии принимают Джона Маккейна, которого высокопоставленный чиновник канцелярии Трампа сегодня назвал разжигателем войны. Одумайтесь, люди!" — говорит Вяхи, пишет Eesti Ekspress.

Председатель совета Silmet Grupp считает, что вместо военной истерии мы должны заботиться о своей экономике. "Экономика Эстонии росла на 12% в год, когда я покинул должность премьер-министра (1997). С 2007 года экономика Эстонии в неизменных ценах не выросла даже на десятые доли процента! Есть ли нам чем гордиться?"