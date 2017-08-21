Тийт Маде: через год серых паспортов в Эстонии быть не должно

По мнению бывшего политика, члена "Клуба 20 августа" Тийта Маде, правительство Эстонии должно поставить вопрос безгражданства ребром — за год серопаспортники должны в обязательном порядке выбрать себе гражданство какой-либо страны.

"Повышайте свой уровень. Сделайте так, чтобы народ вас знал. Занимайтесь решением государственных вопросов. Не думайте, что вы пришли в парламент на четыре года за хорошей зарплатой", — передает rus.err.ee, сказанные, когда вчера, в день восстановления независимости Эстонии, бывшие политики, члены "Клуба 20 августа" собрались по традиции на Тоомпеа.

В своем докладе перед членами клуба Маде также отметил необходимость решить вопрос серопаспортников. По его мнению, государству следует выбрать более жесткую позицию по данной теме: 26 лет на раздумья было достаточно, чтобы определиться с гражданством.

"Надо, как говорят русские "поставить вопрос ребром". Чтобы сегодня, 20 августа правительство объявило, что срок действия серых паспортов истечет к 20 августа 2018 года. И к тому времени, будь любезен — выучи язык или возьми гражданство России или Украины", — считает он.