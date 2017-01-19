"В феврале 2016 года влиятельная корпорация RAND — исследовательский центр, тесно связанный с ВВС США — опубликовала доклад, в котором говорилось, что в случае вторжения в Прибалтику Россия способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за три дня, если предупреждение о готовящемся наступлении поступит за неделю до его начала", — пишет в американском аналитическом издании по военно-политической тематике The National Interest Кэрол Улк.

Перевод статьи приводит Иносми.

"Однако Россия способна гораздо быстрее захватить этот регион, если Кремль решит отправить туда основную массу своих воздушно-десантных войск без каких-либо предупреждений. Вполне вероятно, что в этом случае Россия сможет одержать победу в течение всего нескольких часов, а не дней.

Как будет проходить такое вторжение? На рассвете начнется ракетный обстрел и авиаудары, которые сметут оборону стран Балтии, после чего стартует крупномасштабная операция воздушно-десантных войск, сопровождающаяся ограниченным вторжением сухопутных войск в Литву со стороны российского Калининграда.

Все будет кончено еще до того, как альянс поймет, что происходит.

Это кажется вам невозможным? Давайте обратимся к цифрам.

По данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году у Эстонии было 5,3 тысячи военнослужащих регулярных сухопутных войск. У Латвии — 4 450 военнослужащих регулярных сухопутных войск, а у Литвы — 6 тысяч. Таким образом, в общей сложности в распоряжении стран Балтии есть 15 750 солдат.

Стоит отметить, что сюда не входят военнослужащие ВМФ и ВВС, которых в Прибалтике довольно мало. Сюда также не входят резервисты, члены военизированных формирований и военнослужащие НАТО, которые находятся в Прибалтике на ротационной основе. Эстонские власти могут призвать 12 тысяч членов военизированной Лиги защиты Эстонии, а в Литве насчитывается примерно 11,3 тысячи бойцов гражданского ополчения.

Однако вероятность того, что все эти силы можно будет мгновенно собрать и привести в боевую готовность, крайне мала — и то же самое касается резервистов. Нам также не стоит надеяться на то, что в случае внезапной атаки властям стран Балтии удастся полностью собрать регулярные сухопутные войска — учитывая возможную утрату способности правительств поддерживать связь в первые часы конфликта.

Воздушно-десантные войска России включают в себя четыре дивизии и шесть бригад/полков, и их общая численность достигает 45 тысяч военнослужащих. Эти солдаты гораздо лучше подготовлены и экипированы, чем их потенциальные противники, и они смогут рассчитывать на абсолютное превосходство России в воздухе на протяжении как минимум нескольких дней.

Однако Россия не может развернуть все свои воздушно-десантные войска сразу, даже если она захочет. Уязвимым местом является транспортная авиация. Проанализировав количество российских транспортных самолетов, находящихся на вооружении, их грузоподъемность и коэффициент готовности, можно сделать вывод, что Россия сможет перебросить — в случае если будут задействованы все доступные средства — в лучшем случае только половину своих десантников.

Обычно Россия использует транспортные самолеты Ил-76 с четырьмя двигателями, чтобы десантировать свои голубые береты в ходе военных учений. Однако мы не должны исключать вероятность того, что российские десантники могут отправиться к месту высадки на других самолетах — по крайней мере, к захваченным аэродромам.

Между тем, это вовсе не означает, что Россия проведет именно такую воздушно-десантную операцию в том случае, если она решит начать войну. Тем не менее, мы должны учитывать вероятность того, что Россия может высадить примерно 10 тысяч десантников в том случае, если она задействует все свои самолеты Ил-76, которых в настоящее время у нее 91.

Сможет ли российская армия провести такую масштабную воздушную операцию? Стоит отметить, что ее воздушно-десантные войска готовятся именно к таким операциям.

В ходе военных учений, состоявшихся в октябре 2015 года, 10 тысяч десантников собрались в Центральном военном округе и были приведены в состояние боевой готовности в течение 24 часов. В2016 году в России было проведено 18 масштабных военных учений, в которых принимали участие воздушно-десантные войска.

В крупнейших военных учениях ВДВ в 2016 году, которые прошли 22-24 марта, приняли участие 30 тысяч солдат из Западного военного округа России. В тех учениях были задействованы 3,8 тысячи военных машин и более 100 штурмовых вертолетов и военных самолетов. Но стоит отметить, что не все солдаты, принявшие участие в этих учениях, были десантниками.

Кроме того, в Калининграде в настоящее время располагаются две мотострелковые бригады и бригада морской пехоты, общая численность которых составляет 14 тысяч солдат и поддержку которых обеспечивает артиллерийская бригада. Если бы Кремль захотел укрепить свои позиции, он мог бы перебросить туда еще как минимум 14 батальонов из Западного военного округа, включая четыре танковых батальона.

Даже без учета жертв предварительных ударов, российская армия начнет этот конфликт с гигантским численным перевесом — имеются в виду как солдаты, так и военное оборудование — и в условиях существенного превосходства в воздухе.

Превосходство России в воздухе имеет ключевое значение для успеха подобной внезапной атаки, и в краткосрочной перспективе преимущество Кремля в этом смысле практически гарантировано. Если Швеция и Финляндия сохранят нейтралитет — они не входят в состав НАТО — доступ западного альянса к воздушному пространству над Прибалтикой будет серьезно ограничен в первые часы или даже дни конфликта.

Тем не менее, решающим фактором станет неожиданность и эффективность предварительных ударов, которые в случае успеха внесут беспорядок в регулярные войска стран Балтии.

К примеру, гарнизон эстонского Куперьяновского отдельного пехотного батальона в городе Выру находится всего в 80 километрах от российской военной базы в Пскове. А дальность ракет, которыми стреляет БМ-30 ”Смерч”, составляет 88 километров.

Авторы исследования RAND предположили, что Швеция позволит НАТО использовать свои территории в качестве базы для военных самолетов альянса. Такой шаг сразу же поставит Швецию под угрозу ответного удара со стороны России — включая возможность ядерного удара. Поэтому альянсу не стоит воспринимать сотрудничество Швеции как нечто само собой разумеющееся.

Внезапность и неожиданность операции России также помешает странам Балтии собрать членов военизированных формирований и резервистов. А если система обороны будет сметена, каналы связи и ключевые объекты инфраструктуры будут либо разрушены, либо захвачены русскими, у правительств региона не останется почти никаких иных вариантов, кроме капитуляции. И это может произойти в течение всего нескольких часов после первых ракетных ударов и высадки первых российских десантников в Прибалтике.

Как насчет Польши? Если в первые часы операции Россия не станет атаковать польские территории, должна ли будет Варшава выполнить свои обязательства в соответствии с уставом НАТО? Должна ли она начать собственную контратаку?

Должна ли Польша атаковать Калининград и при этом столкнуться с возможностью атаки с удаленных позиций на ее инфраструктуру? Или даже с возможностью ядерного удара? Подобные шаги могут лишить Польшу российского газа и нефти, от которых она очень зависит.

Пара дней колебаний и нерешительности — это все, что нужно России, чтобы привести свои регулярные войска в столицы стран Балтии и закрепить там свое присутствие.

Может ли НАТО избежать подобной катастрофы? Да — посредством политики сдерживания. Способность альянса нанести ответный удар и политическая готовность это сделать — это ключевой фактор, который заставит Россию более тщательно обдумывать свои действия.

Является ли описанный выше сценарий чистой выдумкой? Будем надеяться, что да.

Россия вряд ли пойдет на непосредственные агрессивные шаги, направленные против члена НАТО. Однако, как показывают события последних нескольких лет, даже самые неправдоподобные сценарии могут воплотиться в реальность".