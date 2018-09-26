26.09.2018, 20:30

The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

 (238)
rus.delfi.ee
EST 26
Petrov ja Boširov
Petrov ja BoširovFoto: Handout, Reuters

The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.

Об этом пишет "Эхо Москвы".

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание ”Героя России”.

Вот как описывает ”подвиги” Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

”Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации”.

Под ”миротворческой миссией” подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако же какие именно подвиги совершал этот ”Герой России”, пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Свое альтер-эго ”Руслан Боширов” Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге ”консерваторией”.

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст ”Боширова”, The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего ”Боширова”.

В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших ”Героями России”. Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть ”Бошировым” и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что ”Боширов” и Чепига — одно и то же лицо.

Больше фото здесь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

26.09.2018
The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовой ветер, возможное подорожание бензина, открытие границы для лизинговых автомобилей

26.09.2018
- Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты.
-Продавец топлива предупреждает: литр бензина может подорожать до 1,6 евро.
- Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта.
Подробнее

Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

26.09.2018
Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмыванием денег.
Подробнее

Раймонд Кальюлайд: просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди

26.09.2018
Раймонд Кальюлайд отреагировал на комментарий известного бизнесмена-риэлтера Пеэпа Соомана, в котором он назвал Копли ”гетто” и охарактеризовал жителей Копли в неподобающих выражениях.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €

Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

26.09.2018
Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.
Подробнее

ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

26.09.2018
Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.
Подробнее



Определились все четвертьфиналисты Кубка Эстонии по футболу

26.09.2018
В заключительном матиче 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу нымменский "Калью" победил в дополнительное время таллиннский "Калев" - 3:0 (0:0). В составе ныммесцев отличились Римо Хунт и Игорь Субботин и Лилиу.
Подробнее