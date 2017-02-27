Терроризирующий шведов ультраправый медиаканал зарегистрирован в Эстонии

Шведский ультраправый медиаканал, чьи «тролли» терроризируют шведских политиков и общественных деятелей, зарегистрирован в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.

Фирма с ничего не говорящим названием FT News Group OÜ зарегистрирована в центре Foorum (Нарвское шоссе, 5) в Таллинне, ее единственным владельцем и членом правления является некто Видар Микаэль Норд. Предприятие зарегистрировано в 2013 году, в качестве основного вида деятельности указано содержание интернет-портала на шведском языке. Долги по налогам отсутствуют.

Тем не менее, речь идет о сайте радикальной правой направленности под названием Fria Tideri (Свободные времена), который представляет только те новости, которые выставляют в плохом свете мигрантов или критикуют правительство Швеции. Кроме того, в 2014 году в стране стал распространяться ”пранкинг”: политики, журналисты, общественные деятели и другие люди, имеющие определенный вес в обществе, стали подвергаться ”телефонному троллингу” с целью разжигания розни. Звонивший представляется простым человеком и начинает задавать провокационные вопросы по миграции, правам человека и другим темам. Сначала вежливые шведы пытались отвечать, но потом обнаружили, что разговоры выкладываются на YouTube или специальный сайт Granskning Sverige (Расследующая Швеция), ”народным журналистом” которого может стать каждый желающий.

Fria Tideri arvamusrubriigi tähtsaim lugu süüdistas eilegi poliitikuid pagulasküsimuses valetamises.

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Шведское издание Eskilstuna Kurier выяснило, что как Granskning Sverige, как и Fria Tidergi, зарегистрирован на фирму FT News Group OÜ. Совпадает и владелец. Журналист связался с сайтом, назвавшись человеком, желающим стать ”народным журналистом”, и получил от некоего Эрика задание позвонить в церковь и задать вопросы о гомосексуализме. Для звонка следует использовать купленную в киоске анонимную телефонную карту, и ни в коем случае нельзя представляться реальным именем.

Звонящий получает за свою работу около 50 евро при условии, что клип наберет более 3000 просмотров. Вполне реальная цифра, учитывая, что самые популярные ролики Granskning Sverige набирают до 140 000 просмотров. Всего на YouTube выложено около 250 подобных ”интервью", на сайте — около 600.

Согласно данным эстонского бизнес-регистра, последний годовой отчет касался 2014 года. Прибыль от продаж тогда составила всего 12 000 евро, а вся годовая прибыль предприятия была столь мала, что владелец фирмы не смог бы позволить себе даже одной минимальной эстонской зарплаты.

Стоит отметить, что наряду с исламофобией и ксенофобией, как Fria Tider, так и Granskning Sverige презентуют и пророссийские взгляды, к примеру, преподнося в положительном ключе аннексию Крыма и другие позиции России по украинскому вопросу.

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа, они знают о данных предприятиях. В Швеции Норд находится под прицелом полиции уже с 2009 года. Насколько известно, из-за проблем с налогами.