Террас: сотрудничество восточного крыла НАТО имеет критическое значение

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас встретился в Польше со своими коллегами из стран Балтии и Вышеградской четверки, а также Украины, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны и поддержку Украины.

”Тесное оборонное сотрудничество трех стран Балтии и четыре стран Вышеграда в качестве участниц НАТО в нынешней ситуации с безопасностью имеет критическое значение для защиты всего альянса, существенной частью которой являются боевые группы НАТО, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и интегрированные в силы обороны этих стран”, — сказал Террас.

”Обеспечение безопасности членов альянса не может происходить в отдельном вакууме только в виде совместной работы между собой, поэтому на встрече было решено продолжить оказывать поддержку Украине”, — добавил главнокомандующий.