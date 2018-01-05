Террас подтвердил изданию Bild: учения ”Запад-2017” были симуляцией нападения на НАТО

19 декабря со ссылкой на источники в разведке немецкое издание Bild написало, что в ходе учений ”Запад-2017” Россия оттачивала умения для ведения полномасштабной конвенциональной войны против НАТО. Сейчас эту информацию подтвердил изданию и главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.

”Стоит вспомнить, что Эстония потеряла свою независимость в результате заключенного между двумя тиранами секретного пакта и без вооруженного сопротивления в 1939 и 1940. Больше мы такой ошибки не повторим, — сказал Террас. — Эстонские Силы обороны выросли в 25 000-ую резервную мощь. Мы провели учения по мобилизации, собрав в 2015 году на службу 14 000 солдат, и увидели, что мы в силах мобилизовать и организовать свои резервы за 24 часа. Наряду с этим предельно ясно, что эффективно защищать Эстонию возможно лишь вместе с союзниками НАТО”.

На вопрос об учениях ”Запад-2017” Террас ответил: ”Скажу прямо: учения ”Запад-2017” были симуляцией масштабного военного нападения на НАТО. Они были направлены не только против стран Балтии, поскольку развернулись на всей арене военных действий, от дальнего севера до Черного моря. Масштабы и размах учений были намного больше, чем сообщалось официально”.

На вопрос о вовлеченности русскоязычного населения в Силы обороны, Террас ответил, что, согласно опросам, среди русских жителей Эстонии существенных антиправительственных настроений не наблюдается. По его словам, эстонская армия открытая, современная и ценит вклад всех членов общества. Русскоязычные солдаты и офицеры — неотъемлемая часть подразделений, размещаемых в Афганистане, Ираке, Центральной Африке, Мали и т.д.