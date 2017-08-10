Террас об учениях "Запад": давайте относиться спокойно, особенно сейчас — летом

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас сказал в интервью Eesti Päevaleht, что в российских учениях ”Запад” нет ничего необычного и для паники нет причин, несмотря на то, что ”Россия взяла за привычку что-то делать под тенью учений”

Многие политики и эксперты говорят о предстоящих российско-белорусских учениях ”Запад” в таком ключе, будто Россия делает что-то плохое. Что вы об этом думаете?

Я не замечал таких оценок. Учения ”Запад” проходят уже не одно десятилетие. Они проходили и в советское время, так что ничего сверхстранного тут нет. Хотя последние учения в 2013 году были довольно масштабными, и есть основания полагать, что в 2017 они будут еще более масштабными.

[…]

Это нормально, что Силы обороны проводят учения. Одни год — более масштабные, другой — менее. На нашей стороне мы в последнее время тоже видим больше учений, но, может, это обусловлено тем, что в какой-то период вообще ничего не делалось.

Гражданские лица наблюдают это со стороны. Они видели, как большие российские военные корабли проплывали мимо по Балтийскому морю. Свидетелями чего еще нам доведется стать в ближайшее время?

Еще раз: я не считаю, что происходит раздувание паники. Мне кажется, нет. Но если вопрос задается, то надо на него и ответить.

С нашей стороны обострения ситуации не видно. Россия вложила много денег и сил в развитие своей армии и желает это продемонстрировать. К сожалению, иногда она демонстрирует это военными действиями, например, на Украине и в Грузии.

Важно, чтобы мы знали, что происходит. Знали бы до деталей, следили бы и были готовы. Но мы должны быть готовы и тогда, когда учений не происходит.

Я не верю, что в рамках наземных учений произойдет что-то, что может перекинуться на нас или что-то, что мы могли бы, образно говоря, потрогать рукой. Но в воздухе и на воде соприкосновение с российской военной техникой уже происходило, и, несомненно, будет происходить и впредь. Чем больше машин, тем выше вероятность этого.

[…]

Наша основная задача — наблюдать, так как Россия взяла за привычку проворачивать что-то под тенью учений. Когда речь идет о больших подразделениях, то легко что-то скрыть. Но для страха и паники нет причины. Больше всего беспокоятся украинцы, так как учения проходят у них под боком, а россияне кредит доверия уже исчерпали.

[…]

Военные учения — рутина. Они проводятся столетиями. Они никуда не денутся, с этим надо смириться, с этим надо жить. Но спокойно, особенно сейчас, летом. Лучше всего, если ты не будешь знать о ”Западе”, потому что у тебя отпуск и тебе не приходится читать об этом в газетах.