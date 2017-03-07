Террас: мы не боимся России, нашу страну за несколько часов не переедешь

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас сказал шведской газете Dagens Nyheter, что Эстония не боится России и готова к обороне лучше, чем когда-либо.

”Наша главная задача — заставить поверить Путина в НАТО”, — сказал он.

”Западные СМИ часто говорят о том, что Эстония, Латвия и Литва боятся России. Нет, мы не боимся, но мы должны хорошо подготовиться. Сегодня мы подготовлены к защите нашей земли лучше, чем когда-либо за всю историю. Нашу страну за несколько часов не переедешь. Точка”, — сказал Террас.

На вопрос о том, планирует ли, по его оценке, Россия напасть на Эстонию, генерал ответил: ”Не знаю. Но я верю в НАТО. И нашей основной задачей является побеспокоиться о том, чтобы и Путин верил в НАТО”.

”Нельзя говорить о том, что британцы придут защищать Эстонию, — продолжил он. — Можно говорить о том, что есть 28 стран-союзниц, которые решили защищать восточное крыло НАТО, которое, так уж случилось, состоит из Эстонии, Латвии и Литвы. Речь идет о факторе устрашения. Эстония взяла на борт две ядерные державы: Великобританию и Францию”.

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Журналист издания отметил, что в Швеции иногда звучат высказывания о враждебности НАТО, который пытается осадить Россию. ”НАТО никогда не была агрессивной организацией, — ответил на это Террас. — Но я собственными глазами видел российский ролик, в котором утверждалось, что в Эстонии упражняются в нападении на Москву. Они показывали кадры эстонских военнослужащих на учениях в наших лесах и сравнивали их с лесами возле Москвы. ”Они тренируются на таком же ландшафте”. Да, но, извините, ландшафт в Эстонии действительно такой же. Это — пропаганда”.

”Сравнивая военные сборы, можно отметить, что в российских стратегических учениях ”Запад 2013” приняло участие более 100 000 военных, в то время как в учениях НАТО Steadfast Jazz — всего 7000, — отметил главнокомандующий. — Если кто-то обвинит нас в провокации, то я могу утверждать обратное: мы провоцировали бы Россию, если бы ничего не делали. Пробел, подобный пробелу в Крыму, был бы для них достаточно провокационным, чтобы сделать первый шаг. Так что давайте не будем провоцировать Россию. Мы предпочитаем заполнить пробелы собственной обороной и находимся на пути к этому”.