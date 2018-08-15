15.08.2018, 07:00

Терпение! На время велотура будет перекрыта часть улиц в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Martin Laas gruppi vedamas
Martin Laas gruppi vedamasFoto: Argo Ingver

В соответствии с распоряжением Таллиннской городской управы, недоходное объединение Pro Jalgratturite Klubi получит право закрыть для движения улицы, по которым пройдет ”Велотур Балтийской цепочки”. Организаторы освобождаются от оплаты за перекрытие улиц и от покрытия неполученной оплаты за парковку, сообщает Раэпресс.

В соответствии с проектом распоряжения горуправы недоходному объединению Pro Jalgratturite Klubi во время проведения велотура позволено закрыть следующие улицы в указанное время:

23 августа с 17:00 до 21:00 — Румму теэ на участке между Козе теэ и Люкати теэ и Люкати теэ.

24 августа с 10:00 до 16:00 — участок Пирита теэ по направлению из города между Румму теэ и Клоостриметса теэ, Клоостриметса теэ между Пирита теэ и Люкати теэ, Люкати теэ, Козе теэ между Люкати теэ и Румму теэ.

24 августа с 7:00 до 12:00 будет запрещена остановка на площади Лосси, на улице Тоомпеа между площадью Лосси и Команданди теэ (за исключением выданных организаторами разрешений).

Объединению Pro Jalgratturite Klubi следует обеспечить размещение средств организации дорожного движения в соответствии со схемой. Также организаторы должны обеспечить местным жителям и производствам проезд по закрытым участкам, а также своевременно оповестить горожан об изменениях в организации дорожного движения.

Совместный велотур Прибалтийских стран ведет свою историю с 1955 года. Традиция прервалась в 1987 году. В ноябре 2010 года в Риге был подписан договор трех стран о восстановлении велопробега через Литву, Латвию и Эстонию. С 2011 года заездом отмечается годовщина Балтийской цепочки. Теперь велопробег является соревнованием Международного союза велосипедистов.

Tallinn Hockey weekend
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