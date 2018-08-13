Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

О нехватки денег речи не идет, поскольку ЕС выделил на исполнение требований по сбору сточной воды огромные суммы: на период 2007 по 2013 г — 630 млн евро и на период с 2014 по 2020 г — 140 млн евро. В общей сложности 770 млн евро.
”Использование средств на благоустройство сбора сточной воды зависит от местных самоуправлений и инициативы водных предприятий, а также от способности составлять проекты и ходатайствовать и выделении средств”, — отметила Кярмас.
В некоторых из перечисленных выше населенных пунктах процесс находится в начальной стадии, а в некоторых еще даже не ходатайствовали о пособии.
”В Нарва-Йыэсуу и Вяэна-Йыэсуу инвестиции уже сделаны, но многие домохозяйства не присоединяются к канализации”, — сказала Кярмас.
Так, самоуправления возводят большие трубы, но позаботиться о присоединении своих домов должны сами люди. По словам Кярмас, стоимость зависит от почвы и от удаленности подключающегося пункта. ”Расходы могут составить от 500 до 6000 евро”, — отметила она.
Совершенно ясно, что 6700 домоуправлений со скоростью света присоединить к общей канализации не получится, поэтому министерство пытается составить ответы, которые смогли бы смягчить позицию Еврокомиссии.
Если дело дойдет до суда, то, судя по предыдущей практике, Эстонию может ожидать штраф от 3 до 10 млн евро плюс пенни за каждый день (4700-20 000 евро) до полного исполнения требования.