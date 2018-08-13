13.08.2018, 12:47

Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

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Раймо Поом
Раймо Поом
 
EST 40
Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamineFoto: Sven Arbet

Уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйство присоединены к общей канализационной системе, пишет Eesti Päevaleht.

Отмечается, что в Эстонии до сих по существуют населенные пункты без действующей системы коллективной канализации, и это опасно. Дело не только в деньгах, сколько в здоровье людей и загрязнении окружающей среды.

”Использование не соответствующих требованиям емкостей для сточной воды влечет за собой прямую опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека, поскольку из протекающих емкостей для сбора сточной воды неочищенная сбрасываемая сточная вода может попасть в грунтовые воды и привести к загрязнению питьевой воды”, — сказала советник отдела по вопросам воды Министерство окружающей среды Райли Кярмас.

Несмотря на потраченные сотни миллионов, процесс по присоединению к коллективной канализации закончен не везде.

В декабре 2016 года Эстонии было вынесено формальное предупреждение. В начале июня этого года терпение Еврокомиссии лопнуло и она напомнила об этом предупреждении и направила т. н. обоснованное мнение, что является последним шагом перед обращение в суд.

”Если за два месяца Эстонию не сможет предпринять необходимые шаги, то дело может быть передано в Европейский суд”, — значится в сообщении комиссии от 7 июня.
Прежде всего речь идет о следующих населенных пунктах: Арукюла, Нарва-Йыэсуу, Кярдла. Мурастае, Тюрисалу, Вяэна-Йыэсуу и Кейла. Здесь насчитывается около 11 500 домохозяйств, из которых около 6700 не присоединения к системе коллективной канализации.

О нехватки денег речи не идет, поскольку ЕС выделил на исполнение требований по сбору сточной воды огромные суммы: на период 2007 по 2013 г — 630 млн евро и на период с 2014 по 2020 г — 140 млн евро. В общей сложности 770 млн евро.

”Использование средств на благоустройство сбора сточной воды зависит от местных самоуправлений и инициативы водных предприятий, а также от способности составлять проекты и ходатайствовать и выделении средств”, — отметила Кярмас.

В некоторых из перечисленных выше населенных пунктах процесс находится в начальной стадии, а в некоторых еще даже не ходатайствовали о пособии.

”В Нарва-Йыэсуу и Вяэна-Йыэсуу инвестиции уже сделаны, но многие домохозяйства не присоединяются к канализации”, — сказала Кярмас.

Так, самоуправления возводят большие трубы, но позаботиться о присоединении своих домов должны сами люди. По словам Кярмас, стоимость зависит от почвы и от удаленности подключающегося пункта. ”Расходы могут составить от 500 до 6000 евро”, — отметила она.
Совершенно ясно, что 6700 домоуправлений со скоростью света присоединить к общей канализации не получится, поэтому министерство пытается составить ответы, которые смогли бы смягчить позицию Еврокомиссии.

Если дело дойдет до суда, то, судя по предыдущей практике, Эстонию может ожидать штраф от 3 до 10 млн евро плюс пенни за каждый день (4700-20 000 евро) до полного исполнения требования.

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