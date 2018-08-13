Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

Отмечается, что в Эстонии до сих по существуют населенные пункты без действующей системы коллективной канализации, и это опасно. Дело не только в деньгах, сколько в здоровье людей и загрязнении окружающей среды.

”Использование не соответствующих требованиям емкостей для сточной воды влечет за собой прямую опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека, поскольку из протекающих емкостей для сбора сточной воды неочищенная сбрасываемая сточная вода может попасть в грунтовые воды и привести к загрязнению питьевой воды”, — сказала советник отдела по вопросам воды Министерство окружающей среды Райли Кярмас.

Несмотря на потраченные сотни миллионов, процесс по присоединению к коллективной канализации закончен не везде.

В декабре 2016 года Эстонии было вынесено формальное предупреждение. В начале июня этого года терпение Еврокомиссии лопнуло и она напомнила об этом предупреждении и направила т. н. обоснованное мнение, что является последним шагом перед обращение в суд.

”Если за два месяца Эстонию не сможет предпринять необходимые шаги, то дело может быть передано в Европейский суд”, — значится в сообщении комиссии от 7 июня.

Прежде всего речь идет о следующих населенных пунктах: Арукюла, Нарва-Йыэсуу, Кярдла. Мурастае, Тюрисалу, Вяэна-Йыэсуу и Кейла. Здесь насчитывается около 11 500 домохозяйств, из которых около 6700 не присоединения к системе коллективной канализации.