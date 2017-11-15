Терик: закон не должен делить людей, он должен защищать интересы каждого

Депутаты Рийгикогу сегодня поддержали предложение канцлера права привести закон о социальном обеспечении в соответствие с Конституцией, необходимые поправки в скором времени уже начнут разрабатываться в соответствующих комиссиях.

По оценке члена Конституционной комиссии Рийгикогу Тийта Терика, закон один для всех и каждый обязан выполнять его, но при этом сам закон призван защищать интересы всех людей, а не делить на правильных или неправильных, значится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

По словам Терика, передача ”Очевидец” на канале ЭТВ в прошлом месяце обнажила проблему, которая касается самой незащищенной группы населения и что самое прискорбное в этой ситуации, что виновником сложившейся ситуации стала закравшаяся в закон ошибка. ”К сожалению, никто не застрахован от ошибок и хорошо, что представители четвертой власти ее обнаружили и забили тревогу. Как член Конституционной комиссии должен признать, что возникшая ситуация недопустима и в ближайшее время мы исправим все пробелы в законе.” — отметил Терик.

Согласно предложению канцлера права, действующий закон о социальном обеспечении, который в нынешнем виде ставит в неравное положение людей, нуждающихся в государственной поддержке на приобретение вспомогательных средств, необходимо изменить так, чтобы права ни одного нуждающегося не были ущемлены.

”Мы привыкли к тому, что должны следовать букве закона. Но и сам закон призван защищать права каждого человека. Сегодня же мы столкнулись с ситуацией, когда люди, нуждающиеся в заботе государства оказались в неравном положение. Уже в ближайшее время мы разработаем поправки, которые устранят недочет и все нуждающиеся в компенсации за вспомогательные средства, вне зависимости от места жительства получат эту помощь.” — заверил депутат парламента, центрист Тийт Терик. Политик добавил также, что вспомогательные средства для людей с ограниченными возможностями — это не прихоть, а необходимость, от которой зависит качество их жизни. ”Этим людям и так приходится тяжело и отбирать у них единственную возможность на нормальную жизнь просто кощунственно.” — сказал Терик.