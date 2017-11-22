Терик: учитывая объем работы судей и прокуроров, рост зарплат топ-чиновников обоснован

По словам члена Конституционной комиссии Рийгикогу Тийта Терика, по меньшей мере 10 лет зарплаты высокопоставленных государственных служащих, в том числе президента и премьер-министра, не повышались и сейчас, с учетом экономического роста, было бы правильно пересмотреть систему начисления зарплат, сообщает пресс-представитель Центристской фракции в Рийгикогу.

К тому же, по словам Терика, в свете реформы не облагаемого налогом минимума за счет чиновников высшего ранга дополнительные 64 евро в месяц будут получать работники с низким или средним доходом.

Терик отметил, что зарплаты высокопоставленных чиновников, а также представителей государства всегда были и будут темой, которая вызывает в обществе бурную реакцию, но эта критика не всегда оправдана.

”Сегодня правительство делает конкретные шаги для того, чтобы доходы жителей Эстонии росли, чтобы каждый из 1 317 800 жителей Эстонии ощутил на себе набирающий обороты рост экономики”, — сказал Терик, добавив также, что это должно касаться и госслужащих высшего звена.

Напомним, что сегодня в Рийгикогу прошло второе чтение законопроекта, благодаря которому будет упорядочена систему зарплат высших должностных лиц и прокуроров. Зарплата высших должностных лиц будет зависеть от индекса потребительских цен и роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога. Зарплата прокуроров будет зависеть от дохода государственного генерального прокурора.