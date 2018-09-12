Теплоход ”Веста” совершит дополнительные рейсы на остров Аэгна

Бюджет на 2018 год предусматривает выделение средств на заказ лишь на 208 рейсов до конца августа. Теплоход отправлялся до конца августа ежедневно, за исключением вторника. Начиная с сентября рейсы планировалось осуществлять лишь по субботам и воскресеньям. Таллиннский департамент транспорта предложил увеличить число рейсов так, чтобы ”Веста” могла доставлять всех желающих на остров еще и по пятницам — утром и вечером — до 21 сентября. Всего будет осуществлено 15 дополнительных рейсов стоимостью 741 евро на сумму 11 115 евро. Так как срок работы линии в порту продлевается на месяц, еще на 500 евро должна увеличиться оплата услуг капитана порта. Общий объем расходов составит 11 615 евро.

Таллиннский департамент транспорта провел в 2017 году конкурс госпоставок, на котором вместе с теплоходом на линию Таллинн-Аэгна-Таллинн искали и перевозчика. В конкурсе победило предложение AS Kihnu Veeteed с теплоходом ”Веста”. Договор заключен сроком от 15 мая 2017 года до 15 октября 2019 года.