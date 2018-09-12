12.09.2018, 20:55

Теплоход ”Веста” совершит дополнительные рейсы на остров Аэгна


rus.delfi.ee
EST
Vesta1
Vesta.Foto: Bianca Mikovitš

Постановлением Таллиннской горуправы Таллиннскому департаменту транспорта из резервного фонда выделено 11 615 евро для заказа дополнительных рейсов на линии Таллинн-Аэгна-Таллинн. До 21 сентября теплоход отправляется на Аэгна и по пятницам, сообщает Раэпресс.

Бюджет на 2018 год предусматривает выделение средств на заказ лишь на 208 рейсов до конца августа. Теплоход отправлялся до конца августа ежедневно, за исключением вторника. Начиная с сентября рейсы планировалось осуществлять лишь по субботам и воскресеньям. Таллиннский департамент транспорта предложил увеличить число рейсов так, чтобы ”Веста” могла доставлять всех желающих на остров еще и по пятницам — утром и вечером — до 21 сентября. Всего будет осуществлено 15 дополнительных рейсов стоимостью 741 евро на сумму 11 115 евро. Так как срок работы линии в порту продлевается на месяц, еще на 500 евро должна увеличиться оплата услуг капитана порта. Общий объем расходов составит 11 615 евро.

Таллиннский департамент транспорта провел в 2017 году конкурс госпоставок, на котором вместе с теплоходом на линию Таллинн-Аэгна-Таллинн искали и перевозчика. В конкурсе победило предложение AS Kihnu Veeteed с теплоходом ”Веста”. Договор заключен сроком от 15 мая 2017 года до 15 октября 2019 года.

Tallinn Hockey weekend
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