Теперь все официально: "Ээсти 200" зарегистрировала партию

Начиная с 16 ноября политическое движение "Ээсти 200" может официально называть себя партией. Сегодня партия была внесена в Коммерческий регистр.
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Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”, если Ратас — простой ”пассажир”?
16.11.2018
Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”.
”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру
16.11.2018
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Äri- ja hulgimüügijuht
AATRIUM SISUSTUSKAUBAMAJA AS
Tähtaeg: 28.11.2018
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Äriüksuse juht
RANG-SELLS (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 27.11.2018
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Erilahenduste toimetaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 23.11.2018
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Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Каждый, кто делает ремонт, хочет увидеть свое жилище максимально комфортным и модным. Но в большинстве случаев так происходит только в мечтах. Когда дело доходит до самого процесса, мы теряемся. Насмотревшись в 2000-х “Квартирного вопроса”, который был тогда на пике популярности, мы начинаем применять всё, что тогда нам понравилось. И дизайнеры со слезами на глазах прорисовывают по желанию клиента на эскизах громадные шкафы-купе, длинные барные стойки из мрамора и многоярусные потолки с подсветкой.
“Путешествие в Рождество” по улицам Москвы: российская столица приглашает жителей Эстонии
16.11.2018
Крупнейший в Европе зимний праздничный фестиваль “Путешествие в Рождество” цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” пройдет в российской столице — на ее улицах, бульварах и площадях — с 14 декабря по 13 января. В дивное, волшебное и праздничное рождественское “Путешествие” Москва приглашает и жителей Эстонии — детей, взрослых, целые семьи и компании друзей.