Теперь все официально: "Ээсти 200" зарегистрировала партию

Начиная с 16 ноября политическое движение "Ээсти 200" может официально называть себя партией. Сегодня партия была внесена в Коммерческий регистр.
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Ультиматум Осиновского. Соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Урмасом Рейнсалу
16.11.2018
Кризис в правящей коалиции центристов, соцдемов и "отечественников", которую изначально называли "коалицией сквоз зубы", продолжает набирать обороты. Похоже, что представители как Isamaa, так и социал-демократической партии ухватились за возможность громко заявить о себе перед своими избирателями, возможно даже ценой развала правительства за 4 месяца до выборов.
ВИДЕО И ФОТО: Расстроенный грузинский строитель угрожал в центре Таллинна коктейлем Молотова
16.11.2018
Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку: правительство способно достичь решения. Нравится это кому-то или нет — уже отдельная песня
16.11.2018
Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”, если Ратас — простой ”пассажир”?
16.11.2018
Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”.
Анвельт: кризис в правительстве начался уже некоторое время назад! Правительством теперь руководит EKRE
16.11.2018
Правительство ничего не знало? Карилайд вызвал Ансипа на ковер по делу Danske Bank, но тот отказался
16.11.2018
Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд (Центристская партия) вызвал бывшего премьер-министра Андруса Ансипа (Партия реформ) в комиссию дать показания в связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. Ансип же сообщил в письме об отказе. Карилайд считает, что тем самым он в сущности взял на себя ответственность за отмывание денег.
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Äri- ja hulgimüügijuht
AATRIUM SISUSTUSKAUBAMAJA AS
Tähtaeg: 28.11.2018
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Pearaamatupidaja
KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK ...
Tähtaeg: 25.11.2018
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Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
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Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
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Первый номер муниципальной газеты ”Нарва” чрезвычайно похож на ”старый” ”Город”, а ”новый” ”Город” стал весьма критическим по отношению к власти
16.11.2018
Каждый, кто делает ремонт, хочет увидеть свое жилище максимально комфортным и модным. Но в большинстве случаев так происходит только в мечтах. Когда дело доходит до самого процесса, мы теряемся. Насмотревшись в 2000-х “Квартирного вопроса”, который был тогда на пике популярности, мы начинаем применять всё, что тогда нам понравилось. И дизайнеры со слезами на глазах прорисовывают по желанию клиента на эскизах громадные шкафы-купе, длинные барные стойки из мрамора и многоярусные потолки с подсветкой.