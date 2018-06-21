21.06.2018, 13:58

Теперь на Õllesummer придется пить из стеклянных стаканов? Таллинн ставит крест на одноразовых пластмассовых стаканах

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Теперь на Õllesummer придется пить из стеклянных стаканов? Таллинн ставит крест на одноразовых пластмассовых стаканах
Foto: Anni Õnneleid

Европейская комиссия предложила запретить все одноразовые пластмассовые товары, которым есть более дружелюбная к окружающей среде альтернатива, пишет Õhtuleht.

Таллинн в этой сфере на шаг впереди всей Европы, так как запретит использование одноразовых стаканов на общественных мероприятиях уже со следующего года.

Из крупных мероприятий испытать себя на выполнение нового предписания сможет праздник песни и танца. Менеджер по коммуникациям праздника Стен Вайдебаум говорит, что они еще не успели заняться этим вопросом — посуда до сегодняшнего дня была проблемой поставщиков питания.

”Нарушение запрета повлечет предупреждение, но если тот же организатор подаст заявку на разрешение следующего общественного мероприятия, и ранее было установлено нарушение требований, заявку смогут оставить неудовлетворенной”, — говорит Элиис Куус, заместитель руководителя отдела переработки отходов города Таллинна.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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