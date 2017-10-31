Теперь можно: Департамент государственной инфосистемы советует обновить ID-карты

Департамент государственной инфосистемы советует всем владельцам затронутых риском ID-карт начать дистанционное обновление карт. Период тестирования программного обеспечения обновления завершен и большинство э-услуг уже поддерживает ID-карту.

Обновить следует все выданные начиная с 16 октября 2014 года ID-карты, которые используется электронным образом. На странице Департамента полиции и погранохраны https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/ можно самостоятельно по номеру документа проверить, нуждаются ли сертификаты вашей карты в обновлении. Не требуется обновлять карту тем владельцам ID-карт, которые не пользуются э-услугами, требующих ввода PIN1 и PIN2, и не проставляют цифровую подпись. Все карты действуют до окончания срока действия в качестве удостоверяющего личность документа и карты клиента. Для предъявления дигирецепта и покупки лекарств ID-карту также не надо обновлять.

Для того, чтобы обновить ID-карту, требуется компьютер и считыватель ID-карты. Для обновления следует загрузить с сайта https://installer.id.ee/ в свой компьютер самую новую версию программного обеспечения ID-карты и следовать появляющимися на экране инструкциям. На сайте www.id.ee можно найти советы на эту тему и учебное видео, как обновить карту.

Тем владельцам ID-карт, у которых нет возможности самостоятельно обновить карту либо у которых при обновлении возникнут сбои, следует обратиться для обновления сертификатов в ближайшее бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. На чипах карт, выданных с 26 октября, установлено новое программное обеспечение, и эти карты обновлять не надо. Ранее выпущенные ID-карты, за которыми владельцы еще не пришли, обновит специалист бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

Генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что приложение дистанционного обновления было создано наперегонки со временем и оно несовершенно. "Технические мощности приложения для дистанционного обновления ограничены, и одновременно карты смогут обновить 1000 человек. Наверняка из-за перегрузки будут возникать задержки и такие моменты, когда сделать обновление будет невозможно, но в таком случае надо будет попробовать сделать это заново чуть позже", — сказал Петеркоп.

„При обновлении ID-карты пользователи должны считаться с тем, что возникнут неудобства и сбои, но это единственное решение, при помощи которого мы можем снизить риск как можно быстрее, чтобы безопасно пользоваться э-услугами. После проведения обновления пользователи Mac должны считаться с ограничениями браузеров. Примерно один месяц не будет возможности криптировать документы, но над решением этой проблемы наш департамент сейчас работает“, — добавил Петеркоп.

"Удобнее всего сделать обновление самостоятельно в своем компьютере, следуя инструкциям. Но мы, естественно, готовы помочь людям и в наших бюро обслуживания", – сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. „Для более равномерного распределения нагрузки на бюро обслуживания мы продлим в ноябре в крупных городах время работы бюро на один час по вечерам, и в случае очень большой нагрузки мы откроем бюро обслуживания и на выходных", – добавил Вахер.

На данный момент риск касается почти 800 000 ID-карт, в том числе карт вида на жительство, digi-ID и карт э-резидентов. Риск не касается mobiil-ID и карт, выданных до октября 2014 года.

Карты, которые затронул риск, можно обновить как в своем компьютере, так и в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года. По соображениям безопасности с 1 апреля необновленные сертификаты будут аннулированы. Документ с необновленными сертификатами обновить нельзя, для использования э-услуг надо будет ходатайствовать о выдаче новой карты.

На сегодняшний день свой документ обновили 20 000 человек.

Важная информация, которую надо знать перед обновлением документа:

• Обновить надо карты, которые были выданы после середины октября 2014 года

• Проверьте, нужно ли обновлять ваш документ, на сайте https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/

• Самая новая версия программного обеспечения ID-карты находится на сайте https://installer.id.ee/

• Перед тем, как начать обновление, приготовьте ручку и бумагу, чтобы записать новые PIN-коды

• Декриптируйте документы, находящиеся в вашем компьютере, так как с обновленной картой их нельзя будет открыть

• Инструкции и учебное видео – www.id.ee