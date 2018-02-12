”Теперь мой сын думает, что в советском времени нет ничего ужасного”. Шумиха вокруг GAG продолжается

В редакцию Naistekas обратилась мать 13-летнего мальчика и выразила серьезное беспокойство по поводу организованного Гимназией Густава Адольфа (GAG) концерта песен советского времени.

”Кое-кто из друзей моего сына учится в Гимназии Густава Адольфа, и хотя в прессе организованный Хендриком Агуром эстрадный концерт подвергся критике, многие подростки считают его крутым”, — пишет женщина.

”Меня ужаснуло, что сын не видит в этом мероприятии проблемы. Он сказал, что это, скорее, круто и даже познавательно (так ему сказал учитель в школе, когда они на уроке обсуждали эту тему)”.

”Я родилась в 1978 году. С отвращением вспоминаю свои школьные годы, когда во время еды и после еды нам навязывали русский язык и рассказывали только одну версию истории. Потом пришло время Республики и к концу обучения в гимназии мне открылась совершенно иная картина мира. Ты был горд тем, что ты эстонец”, — пишет женщина и отмечает, что сейчас в моде ностальгия по советскому времени, а о бесчинствах советской власти говорится недостаточно.

Требуют отставки

Председатель совета выпускников Гимназии Густава Адольфа Маргус Метс также считает происходящее неуместным и считает, что директору школы следует покинуть пост. Он отмечает, что аренда Концертного дома Nordea недешевая, в то время как школа постоянно жалуется на нехватку средств.

”Мы считаем, что человек, который превозносит советское время, не может носить форменную фуражку Густава Адольфа. Чтобы школа могла идти дальше, Хендрик Агур должен уйти”, — заявил он от имени совета.